Un operario de una empresa industrial vasca valida una unidad de tracción para un vehículo. Morquecho

Euskadi pierde ritmo de crecimiento frente al PIB español por el impacto de la guerra comercial

Aunque el País Vasco parte de una base más sólida, se deja casi medio punto de media cada trimestre desde 2024 respecto al Estado y cede terreno frente a Madrid y Cataluña

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

Desde que la economía mundial comenzó a sacudirse el polvo de la pandemia, el motor vasco ha recuperado velocidad, sí, pero a un ritmo más ... pausado que el del resto de las grandes regiones españolas. El motivo principal está en su estructura productiva: Euskadi es una economía industrial, muy abierta al exterior y con una fuerte dependencia de las exportaciones, que aportan cerca del 38% del PIB frente al 26% de media en España. Esta fortaleza —clave en el modelo de bienestar y empleo vasco— se convierte en vulnerabilidad –en ningún caso debilidad– cuando el comercio internacional se resiente. «En regiones con economías sustentadas principalmente en los servicios, es probable que el impacto inicial sea más limitado que en zonas como esta, donde la industria exportadora tiene mayor peso», sintetizan varios analistas.

