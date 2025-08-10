Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Descarga de la anchoa en la lonja de Hondarribia. F. DE LA HERA

Euskadi pedirá mantener al menos tres o cuatro años la gestión directa de la cuota de anchoa

El Gobierno Vasco ve «ejemplar» el resultado de la prueba con la especie y solicitará al Ministerio consolidarla y extenderla al bonito del norte

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

El Gobierno Vasco quiere convertir en norma lo que este año se ha autorizado como excepción. Tras una década de reivindicaciones, el Ministerio de Agricultura, ... Pesca y Alimentación permitió por primera vez en este curso que la flota vasca gestionara directamente su parte de la cuota estatal de anchoa. El resultado, según la Viceconsejería de Pesca, ha sido «ejemplar», y por ello el Ejecutivo autonómico pedirá que el sistema se mantenga «al menos tres o cuatro años más» y que se amplíe también a otras especies estratégicas como el bonito del norte.

