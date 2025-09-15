Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Infraestructura de la subestación eléctrica de alta tensión de Hernani. Arizmendi

Euskadi y Madrid celebran mañana la primera reunión para abordar la saturación de la red eléctrica

El Gobierno Vasco confía en que la inversión de 13.600 millones en redes se concrete en más potencia para la industria

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:49

El Gobierno Vasco y el central se reunirán mañana martes en Madrid para abordar el colapso eléctrico que amenaza con frenar el desarrollo industrial y ... las aspiraciones de la transición energética. Según ha podido saber este periódico, será una de las primeras citas tras la presentación, el pasado viernes, de la nueva planificación estatal de redes a 2030, que contempla 13.590 millones de euros de inversión y un giro en la orientación de las infraestructuras hacia la demanda industrial.

