Euskadi y Madrid celebran mañana la primera reunión para abordar la saturación de la red eléctrica

El Gobierno Vasco y el central se reunirán mañana martes en Madrid para abordar el colapso eléctrico que amenaza con frenar el desarrollo industrial y ... las aspiraciones de la transición energética. Según ha podido saber este periódico, será una de las primeras citas tras la presentación, el pasado viernes, de la nueva planificación estatal de redes a 2030, que contempla 13.590 millones de euros de inversión y un giro en la orientación de las infraestructuras hacia la demanda industrial.

Euskadi espera salir de ese encuentro, que arrancará sobre las 10.00 horas, con compromisos más claros sobre cuánta potencia se reservará a su industria, tras meses de advertencias por la saturación de la red. El Ejecutivo autonómico ya ha remitido al Ministerio una lista detallada con las iniciativas que considera prioritarias, desde descarbonización de procesos hasta nuevos desarrollos fabriles.

«Valoramos positivamente que después de meses de trabajo el Gobierno español haya accedido a que primero se incremente el gasto y la inversión en potencia para las redes y después que este gasto esté enfocado en la industria», señaló el consejero de Industria, Mikel Jauregi, tras la presentación del plan del Gobierno el pasado viernes. «Esperamos que a inicios de la próxima semana podamos ver cómo esta nueva inversión se refleja para las necesidades que tenemos en Euskadi y confirmar finalmente cuánta potencia se va a asignar a nuestros proyectos industriales».

Salto cualitativo

El anuncio del viernes supuso un punto de inflexión en un debate que llevaba tiempo intensificándose en Euskadi. Sin un sistema de transporte y distribución eléctrica acorde a las inmensas aspiraciones de la transición energética no habrá descarbonización en ninguna esfera, advertía el Gobierno vasco en sus conversaciones con Madrid. La saturación de la red, anticipada hace poco más de dos años por clústeres industriales y por este periódico a comienzos de este año, se ha convertido en un riesgo real: proyectos frenados, retrasos en conexiones y la amenaza de que Euskadi pierda competitividad en plena carrera por la electrificación.

El nuevo plan estatal da un salto cualitativo. Multiplica por 14 la capacidad de acceso prevista en la planificación vigente y prevé atender 27,7 gigavatios desde la red de transporte, de los que 9 GW se orientarán a proyectos industriales. La vicepresidenta Teresa Ribera y la secretaria de Estado Sara Aagesen recalcaron que este esfuerzo inversor no tendrá impacto en el recibo de hogares ni de empresas.