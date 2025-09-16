Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario de Red Eléctrica supervisa la infraestructura de la subestación eléctrica de alta tensión de Hernani. Arizmendi

Euskadi logra 5.000 megavatios adicionales en la red eléctrica y blinda 70.000 empleos

El acuerdo alcanzado entre el consejero Mikel Jauregi y el secretario de Estado Joan Groizard responde a las demandas de Lakua, que había advertido de un bloqueo de proyectos estratégicos y un grave riesgo para la industria

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:27

Euskadi contará con, al menos, 5.000 megavatios adicionales de capacidad eléctrica, lo que supone un incremento del 40% respecto a la potencia disponible actualmente ... y permitirá asegurar los 70.000 empleos que estaban en riesgo por la saturación de la red. Para lograrlo, se actuará en las veinte subestaciones ya identificadas y se crearán cuatro nuevas, con inversiones estratégicas en enclaves como Aiara, Abadiño, Santurtzi, Jundiz, Ormaiztegi, Gojain o Gatika. Estas actuaciones, muy celebradas desde el Gobierno Vasco, suponen evitar, en la práctica, el bloqueo de proyectos estratégicos para la economía vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  5. 5 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9 El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años
  10. 10

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi logra 5.000 megavatios adicionales en la red eléctrica y blinda 70.000 empleos

Euskadi logra 5.000 megavatios adicionales en la red eléctrica y blinda 70.000 empleos