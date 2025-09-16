Euskadi logra 5.000 megavatios adicionales en la red eléctrica y blinda 70.000 empleos

Euskadi contará con, al menos, 5.000 megavatios adicionales de capacidad eléctrica, lo que supone un incremento del 40% respecto a la potencia disponible actualmente ... y permitirá asegurar los 70.000 empleos que estaban en riesgo por la saturación de la red. Para lograrlo, se actuará en las veinte subestaciones ya identificadas y se crearán cuatro nuevas, con inversiones estratégicas en enclaves como Aiara, Abadiño, Santurtzi, Jundiz, Ormaiztegi, Gojain o Gatika. Estas actuaciones, muy celebradas desde el Gobierno Vasco, suponen evitar, en la práctica, el bloqueo de proyectos estratégicos para la economía vasca.

Este es el compromiso que ha salido de la reunión celebrada en Madrid entre el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que se ha prolongado durante varias horas en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, en el Paseo de la Castellana.

El acuerdo llega tras meses de presión del Gobierno Vasco, que había puesto cifras al problema el pasado mayo: 117 empresas afectadas, con 34.500 empleos directos comprometidos solo en Euskadi, de los que 13.575 correspondían a Gipuzkoa. Lakua había reclamado 6.000 megavatios adicionales, y aunque la cifra finalmente pactada queda por debajo de esa petición, el Ejecutivo autonómico subraya que el volumen acordado es suficiente para garantizar los proyectos estratégicos y las necesidades de la industria en los próximos años.

El consejero incidió en que la ampliación «no es un detalle técnico, sino lo que nos va a permitir descarbonizar nuestra industria, crecer más y atraer nuevas inversiones». A su juicio, se trata de un paso estratégico porque «esta ampliación prioriza a 117 empresas intensivas en consumo energético, lo que garantiza la continuidad de más de 70.000 empleos en Euskadi».

Jauregi quiso dejar claro que el acuerdo es «fruto de una exigencia del Gobierno Vasco: que la planificación eléctrica del Estado se haga pensando en la industria vasca y en la transición energética». Y añadió: «Estamos muy satisfechos con lo conseguido, pero no nos conformamos. Aún queda más trabajo para atraer nueva industria a Euskadi y seguiremos defendiendo esta ambición en Madrid mediante el trabajo de los equipos técnicos».

13.590 millones hasta 2030

El compromiso de Moncloa se enmarca en la nueva planificación eléctrica a 2030, presentada la semana pasada por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que prevé una inversión de 13.590 millones en redes de transporte y distribución. El gran cambio de esta planificación es el giro hacia la demanda: se reservan 9 GW a proyectos industriales, 13,1 GW a hidrógeno verde y 3,8 GW a centros de datos.

La negociación con Euskadi buscaba concretar qué parte de esa nueva capacidad iría destinada al territorio, donde el déficit eléctrico amenazaba con frenar la descarbonización y la atracción de inversiones. La industria vasca, muy dependiente de procesos intensivos en energía, advertía de que sin red no habría electrificación posible. El propio Ejecutivo calculaba que el desfase podía condicionar el futuro de sectores estratégicos y restar competitividad frente a regiones limítrofes, como Navarra, que en el nuevo mapa de las distribuidoras eléctricas aparece con catorce nudos libres de conexión.