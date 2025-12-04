Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puntos de recarga públicos situados en el párking de Galarreta, en Hernani. LOBO ALTUNA

Euskadi no gestionará las nuevas ayudas de coches eléctricos, que se darán al momento

Las comunidades dejarán de administrar el incentivo estatal como sucedía hasta ahora, pero el Gobierno no resuelve qué ocurrirá con lo pendiente del Moves, con 3.512 vascos aún en espera

Edurne Martínez
Mikel Calvo

Edurne Martínez y Mikel Calvo

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La incertidumbre que envuelve a los 3.512 compradores vascos que se encuentran en la lista de espera de la ayuda del Moves III ... coincidió ayer con un giro de calado en la política estatal del automóvil. El programa agotó en Euskadi los cerca de 15 millones disponibles el pasado 6 de octubre, tras concederse la ayuda número 1.584, pero el plazo continúa abierto hasta el 31 de diciembre y las solicitudes siguieron entrando, alimentando una lista que supera los 5.000 solicitantes entre quienes cuentan con la subvención y los que siguen a la espera. El Gobierno Vasco pidió en verano una ampliación de 20 millones para atender ese volumen, pero la respuesta sigue sin llegar y, ahora, no está del todo claro cómo piensa resolver Madrid este cuello de botella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  6. 6

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi no gestionará las nuevas ayudas de coches eléctricos, que se darán al momento

Euskadi no gestionará las nuevas ayudas de coches eléctricos, que se darán al momento