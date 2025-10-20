Euskadi ejecuta el 78% de los fondos europeos y supera la barrera de los 4.000 millones

Euskadi ha superado por primera vez la barrera de los 4.000 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de los ... fondos de la Unión Europea, el 78% del total. La cifra refleja el alcance de los fondos europeos en la comunidad, con una gestión autonómica de 1.299 millones y una ejecución del 81%, claramente por encima de la media estatal. Según los datos actualizados a finales de agosto, el 95% del dinero ingresado por la Hacienda vasca está ya asignado a proyectos en marcha o concluidos, lo que sitúa a Euskadi entre las regiones más avanzadas en la aplicación del plan.

Desde marzo, la ejecución ha aumentado en 65 millones y se han completado 14 hitos adicionales, elevando al 51% el cumplimiento total de los objetivos comprometidos, según explicó el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Los principales ejes de inversión se concentran en la modernización industrial, la transición energética, la formación profesional y la economía de los cuidados, mientras que la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios y el ciclo del agua ganan peso en la distribución de proyectos.

El reparto territorial muestra que Bizkaia concentra el 38% del impacto total (1.490 millones), Gipuzkoa el 27% (1.076 millones) y Álava el 22% (844 millones), mientras que el 13% restante corresponde a empresas con sede fuera de la comunidad, pero con proyectos de impacto directo en Euskadi, como la planta de Mercedes-Benz en Vitoria. Entre las principales beneficiarias figuran también Iberdrola, Basquevolt y Bay of Biscay Hydrogen, en los casos de Bizkaia y Álava, junto con firmas guipuzcoanas como Irizar, CAF, Ayesa o la UTE Dragados y Tecsa, que lideran proyectos de movilidad, ferrocarril, digitalización y obra civil.

Conviene recordar que los fondos del MRR no son transferencias de libre disposición, sino recursos finalistas asignados a proyectos concretos que deben cumplir los criterios establecidos por la Unión Europea. Empresas y administraciones los gestionan dentro de convocatorias competitivas o programas supervisados, con objetivos medibles en sostenibilidad, digitalización y cohesión territorial.

Avances en los PERTEs

En el conjunto vasco, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) suman 1.435 millones, el 7,4% del total nacional, con especial protagonismo de los programas del vehículo eléctrico y conectado, las energías renovables e hidrógeno, y la descarbonización industrial. Gipuzkoa se beneficia especialmente de este último ámbito, con CAF, Irizar y otras empresas tecnológicas al frente de iniciativas de digitalización industrial.

Con 27.379 beneficiarios en Euskadi, de los que más de 25.000 son pymes, el balance del MRR muestra una gestión avanzada y una ejecución que encara la fase final del plan con niveles de cumplimiento próximos al 90%.