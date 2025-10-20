Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un técnico de Irizar supervisa los vehículos de la planta de Ormaiztegi. DV

Euskadi ejecuta el 78% de los fondos europeos y supera la barrera de los 4.000 millones

Bizkaia concentra el 38% del impacto, Gipuzkoa el 27% y Álava el 22%, mientras el resto se reparte entre proyectos con efecto en la comunidad

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:40

Euskadi ha superado por primera vez la barrera de los 4.000 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de los ... fondos de la Unión Europea, el 78% del total. La cifra refleja el alcance de los fondos europeos en la comunidad, con una gestión autonómica de 1.299 millones y una ejecución del 81%, claramente por encima de la media estatal. Según los datos actualizados a finales de agosto, el 95% del dinero ingresado por la Hacienda vasca está ya asignado a proyectos en marcha o concluidos, lo que sitúa a Euskadi entre las regiones más avanzadas en la aplicación del plan.

