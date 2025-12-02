Euskadi conocerá desde mayo los pagos por Bizum a las empresas

Las haciendas vascas se preparan para dar un nuevo salto en el control de todas las transacciones económicas que ocurren en el territorio y, así, ... reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Lo harán gracias a la información mensual sobre los cobros electrónicos que reciben las empresas y los autónomos a través de Bizum, tarjetas y otros sistemas de pago. Unos datos que permitirán contrastar los ingresos declarados con los realmente recibidos.

La medida se enmarca en el proceso de adaptación de las haciendas al auge de los pagos digitales, que exigen mecanismos de control cada vez más sofisticados para evitar la proliferación de la economía sumergida. La futura norma foral es, en cualquier caso, una transposición de la regulación estatal, que obligará a las entidades bancarias a informar mensualmente a la Administración de todos los cobros, independientemente de la cantidad, tal y como informó DV en marzo.

Esta nueva regulación supone un importante cambio de paradigma respecto al sistema vigente hasta ahora, que solo obligaba a las entidades bancarias a comunicar de forma anual los pagos con tarjeta cuando se superaban los 3.000 euros al año. Ese umbral desaparece. La normativa que preparan las tres diputaciones forales exigirá a las entidades financieras remitir información mensual del importe facturado.

En caso de incumplimiento, las entidades obligadas a remitir la información se enfrentarán a las sanciones previstas en la Norma Foral General Tributaria, con multas que pueden alcanzar hasta el 2% del importe de las operaciones no comunicadas, con un mínimo de mil euros. Distinto es el escenario para empresas o autónomos en los que se aprecien indicios de ocultación deliberada de ingresos, supuesto en el que las sanciones pueden elevarse hasta el 150% de la cantidad defraudada.

Las administraciones trabajan para incorporar esta normativa –que implantará un modelo informativo común en los tres territorios – a sus boletines oficiales en los primeros meses del año, con el objetivo de que comience a aplicarse cuanto antes. Por lo tanto, Bizum seguirá la estela de otras plataformas digitiales, como las de compraventa de artículos –léase Wallapop o Vinted–, que desde el año pasado están obligadas a informar a Hacienda sobre los clientes que mueven mucho dinero. Un umbral que está fijado en más de treinta transacciones al año o ganancias por encima de los 2.000 euros en ventas.

La estrategia de todas las Haciendas guarda relación con un mayor control sobre el flujo del dinero que circula en esas nuevas pataformas electrónicas.