Distrito comercial de Tokio. EFE

Europa atrae más capital asiático mientras retrae inversión hacia dicho país

Un estudio de BBVA revela que las nuevas restricciones regulatorias europeas han limitado la expansión de capital

Mikel Calvo

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:46

El escenario de incertidumbre que ralentiza la llegada de capital extranjero a Euskadi y España no es un fenómeno aislado. Un reciente informe de BBVA ... Research sobre las perspectivas económicas entre Europa y Asia muestra que, en el actual contexto de fragmentación geopolítica y regulatoria, los flujos de capital internacionales están «redefiniéndose de manera significativa». Mientras Europa retira inversión hacia Asia, especialmente en activos financieros de riesgo y proyectos industriales estratégicos, el portfolio asiático en Europa ha aumentado de forma sostenida en los últimos años. El informe destaca que los inversores asiáticos buscan «diversificación y refugio financiero en bonos y acciones europeos», un patrón que contrasta con la cautela de las empresas y fondos europeos frente a Asia, «motivada por la incertidumbre regulatoria, la protección de datos y la seguridad nacional».

