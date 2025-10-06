Europa atrae más capital asiático mientras retrae inversión hacia dicho país

El escenario de incertidumbre que ralentiza la llegada de capital extranjero a Euskadi y España no es un fenómeno aislado. Un reciente informe de BBVA ... Research sobre las perspectivas económicas entre Europa y Asia muestra que, en el actual contexto de fragmentación geopolítica y regulatoria, los flujos de capital internacionales están «redefiniéndose de manera significativa». Mientras Europa retira inversión hacia Asia, especialmente en activos financieros de riesgo y proyectos industriales estratégicos, el portfolio asiático en Europa ha aumentado de forma sostenida en los últimos años. El informe destaca que los inversores asiáticos buscan «diversificación y refugio financiero en bonos y acciones europeos», un patrón que contrasta con la cautela de las empresas y fondos europeos frente a Asia, «motivada por la incertidumbre regulatoria, la protección de datos y la seguridad nacional».

La inversión extranjera directa (IED) refleja tendencias similares. Europa mantiene un stock relevante de IED en economías desarrolladas de Asia -Japón, Corea y, en menor medida, China y mercados emergentes-, aunque las nuevas restricciones regulatorias y políticas industriales continentales han limitado la expansión de capital, advierte el informe. En sentido inverso, la IED asiática en Europa se ha incrementado modestamente, pero con «una estrategia orientada a sectores sólidos, tecnológicos y financieros, donde la estabilidad y el retorno a medio plazo pesan más».

El papel del dólar

Este movimiento confirma que, en un mundo cada vez más fragmentado, «la atracción de capital depende tanto de la solidez del marco institucional y económico como de la capacidad de ofrecer seguridad y resiliencia frente a shocks externos», añade el estudio. Para Euskadi, esta dinámica global ofrece oportunidades y retos simultáneos. La región sigue atrayendo fondos de capital riesgo y operaciones estratégicas -como la compra de VIVEbiotech por Ampersand, la expansión de Multiverse Computing o la llegada de Bayer con Viralgen-, pero la volatilidad global y la preferencia asiática por activos europeos subrayan la importancia de consolidar estas inversiones.

Un elemento adicional destacado por el estudio es el papel del dólar. Aunque la divisa estadounidense sigue siendo la moneda de reserva dominante, «la fragmentación financiera y la innovación monetaria pueden alterar los patrones tradicionales de liquidez y financiación internacional, generando riesgos de volatilidad».