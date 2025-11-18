Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosa Carabel, CEO del Grupo Eroski. LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Eroski ultima una refinanciación de 500 millones con deuda corporativa

Rebajará el interés de la emitida hace dos años, liquida parte de los préstamos bancarios y a otro paso clave en la amortización de las subordinadas

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hace dos años Eroski daba un paso de gigante para normalizar su situación financiera. Lograba 500 millones de euros en los mercados colocando unos bonos ... con los que consiguió liquidar el final de su deuda histórica, que estaba, además, en manos de fondos y bancos oportunistas que la habían ido adquiriendo en la última década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  4. 4 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  5. 5 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  6. 6

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  7. 7 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  8. 8

    Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»
  9. 9

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  10. 10 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eroski ultima una refinanciación de 500 millones con deuda corporativa

Eroski ultima una refinanciación de 500 millones con deuda corporativa