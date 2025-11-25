Las universidades vascas, frente al reto de atraer más estudiantes extranjeros

Las universidades en Euskadi afrontar el nada sencillo reto de atraer a más estudiantes extranjeros. Así lo subraya el Informe de Competitividad de Orkestra, presentado ... ayer y que pone de relieve que el ámbito universitario cuenta sólo con un 6,8% de matriculados foráneos frente al 10,5% de la media española. Algo mejor cara presenta la Formación Profesional, con un 12,1%, tres puntos porcentuales más que en conjunto nacional.

«Esto puede suponer una limitación para hacer frente al reto de atraer nuevo talento a la industria», señala señala el Instituto Vasco de Competitividad, que añade que los dos ámbitos formativos «deben jugar un papel más relevante en la atracción de talento internacional, de forma equilibrada con sus roles e el territorio».

Al mismo tiempo, Orkestra puso sobre la mesa que en Euskadi existen numerosas iniciativas «llevadas por diferentes actores» orientadas a la atracción de personas en ámbitos como el talento científico y de alta cualificación.

Y pone como ejemplo, las 'euskal etxeak', las delegaciones exteriores, las oficinas de Basque Trade & Investment... Pues bien, ante esa amalgama, el informe recuerda que «existe una oportunidad para reforzar las sinergias» y aprovechar los recursos en el exterior «para conectar con la diáspora». Y es que esos vascos por el mundo son un «activo estratégico», afirma, y una oportunidad para 'enganchar' el talento que nos hace falta frente a las grandes transiciones.

El documento también repasa un hecho llamativo, y es que el 55,2% de los 143.899 extranjeros que había ocupados en Euskadi en 2024 no tenía siquiera el bachillerato, lo que evidencia la oportunidad de captar más inmigrantes formados. Al tiempo, y esta es otra paradoja, el 42,7% de esos trabajadores extranjeros no ocupaba un puesto acorde a su formación.

Al analizar el flujo de personas, el informe concluye que antes los vascos salían de Euskadi por factores como el terrorismo o la crisis financiera global, mientras «las dinámicas recientes responden más a la búsquda de trayectorias internacionales, a la limitación del mercado laboral local en ciertas especialidades y a las dificultades de acceso a la vivienda». «Persisten retos estructurales –insiste– como la disponibilidad de la vivienda, la competencia de otrass regiones o la oferta educativa enfocada a extranjeros».