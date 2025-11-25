Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las universidades vascas, frente al reto de atraer más estudiantes extranjeros

Orkestra reclama sacar chispas a los recursos vascos fuera de casa para recuperar a la diáspora de alto valor y atraer capital humano

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

Las universidades en Euskadi afrontar el nada sencillo reto de atraer a más estudiantes extranjeros. Así lo subraya el Informe de Competitividad de Orkestra, presentado ayer y que pone de relieve que el ámbito universitario cuenta sólo con un 6,8% de matriculados foráneos frente al 10,5% de la media española. Algo mejor cara presenta la Formación Profesional, con un 12,1%, tres puntos porcentuales más que en conjunto nacional.

