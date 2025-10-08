Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores manifestándose frente a las oficinas de Lurauto en Oiartzun. LAB

Trabajadores de Lurauto de Oiartzun denuncian «incumplimientos» e «impagos» de la empresa

Los empleados guipuzcoanos del concesionario BMW de Gipuzkoa muestran su incertidumbre por el futuro de la firma

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:20

Comenta

Los trabajadores de Lurauto en Oiartzun llevan varios días denunciando «incumplimientos de las condiciones laborales» por parte de la compañía e «impagos», además de expresar su preocupación por el «futuro de la empresa y de sus puestos de trabajo» ante el «riesgo de un concurso de acreedores», según explicaron desde el sindicato LAB.

Las primeras movilizaciones ante las oficinas del concesionario de BMW en Gipuzkoa tuvieron lugar el pasado miércoles. Según la central sindical, los empleados «llevan meses cobrando sus salarios tarde y de forma escalonada». «Tampoco se les ha aplicado este año la subida salarial correspondiente, recogida en el convenio del Metal de Gipuzkoa», destacaba LAB en un comunicado.

Ante esta situación, el sindicato –LAB está representada en Lurauto por dos representantes– exige a la dirección «el abono de todas las nóminas con las subidas del IPC de forma inmediata» y «un cambio en la gestión, implementando medidas que garanticen la viabilidad del proyecto de la empresa», y no descartan que se intensifiquen las movilizaciones. En esta sede hay 49 trabajadores afectados. Estas huelgas se unen a otras mantenidas por trabajadores del mismo grupo de concesionarios en Navarra. Las manifestaciones tuvieron lugar a finales de septiembre y sirvieron para denunciar la incertidumbre y los impagos por la situación de la empresa.

