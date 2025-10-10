El 71% de los trabajadores de CAF que han asistido a las reuniones de empleados secundan la huelga general

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de las reuniones de personal ayer. LAB

El 71% de los trabajadores de CAF que votó en la asamblea secunda la huelga del miércoles por Palestina

Las movilizaciones en las factorías de Beasain e Irun tendrán lugar la semana que viene con el objetivo de exigir «el fin inmediato del genocidio en Gaza»

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:23

Las asamblea de empleados de CAF, en la que se votó la posibilidad de asistir a la huelga general del próximo miércoles, 15 de octubre, ... se celebró ayer con un amplio respaldo a los paros. Según el sindicato LAB, sindicato mayoritario en el comité, hubo una «gran participación» y el 71% de los que asistieron se posicionaron a favor de manifestarse. Los paros serán de unas tres horas, tanto en los turnos matinales como de la tarde.

