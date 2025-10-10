El 71% de los trabajadores de CAF que han asistido a las reuniones de empleados secundan la huelga general

Las asamblea de empleados de CAF, en la que se votó la posibilidad de asistir a la huelga general del próximo miércoles, 15 de octubre, ... se celebró ayer con un amplio respaldo a los paros. Según el sindicato LAB, sindicato mayoritario en el comité, hubo una «gran participación» y el 71% de los que asistieron se posicionaron a favor de manifestarse. Los paros serán de unas tres horas, tanto en los turnos matinales como de la tarde.

La central sindical vasca de la compañía guipuzcoana ha difundido este viernes un comunicado en el que ha enfatizado la necesidad de movilizarse para «poner fin a la ocupación, la colonización, y garantizar el derecho del pueblo palestino a la vida». El paro general, que se celebrará en los tres territorios históricos y Navarra, fue propuesto a principios de octubre por LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e Hiru. «Exigimos el cese inmediato del genocidio y el fin de la ocupación y la colonización; pedimos a los empresarios que suspendan las relaciones comerciales con Israel, incluida por supuesto a CAF; pedimos a las administraciones que tomen nuevas medidas para impedir legalmente el comercio con Europa», continúa el documento.

La representación de LAB en CAF, el sindicato mayoritario de la firma, cree que la compañía beasaindarra debería dar un «giro de 180 grados en su actitud». «Para algunos trabajadores de CAF, este problema no se ha abordado lo suficiente a nivel de fábrica. Para otros, ya ha sido excesivo. Asistir a la huelga es una manera de obligar a los empresarios, y también a la CAF, a romper estas relaciones es suspender el acuerdo de asociación comercial entre la Unión Europea e Israel. Al igual que hicieron con Rusia, el comercio con Israel debe estar legalmente prohibido, y esta es la tarea de la administración», concluye el comunicado.