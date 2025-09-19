Tous 'ficha' a Susana Sánchez como nueva CEO y Parfois designa a Luis Masares como consejero delegado

Tous ha 'fichado' como consejera delegada a Susana Sánchez, que ocupaba este mismo cargo en Parfois, tras la salida de Carlos Soler-Duffo, mientras que ... Parfois ha nombrado a Luis Masares como CEO para reemplazar a la directiva, según informan ambas firmas en sendos comunicados.

En concreto, la firma de joyería ya avanzó esta semana que estaba buscando un nuevo alto ejecutivo tras la salida de Carlos Soler-Duffo y finalmente ha elegido a Sánchez, que asumirá el reto de acelerar el crecimiento sostenible de la empresa y reportará directamente a la presidenta, Alba Tous.

Tous ha señalado que Sánchez aportará a la compañía más de 25 años de experiencia en el sector 'retail', los últimos cinco como consejera delegada de Parfois. Además, la ejecutiva fue directora general corporativa de Grupo Profand y ocupó cargos de responsabilidad en empresas como Bimba y Lola o Dayaday.

Este nombramiento refuerza la ambición de la firma de afianzar su liderazgo global en línea con el plan estratégico GEM (Growth, Elevation, Mindset) para acelerar su crecimiento sostenible, continuar elevando su propuesta de marca y seguir apostando por la innovación, la creatividad y la conexión con nuevas generaciones.

La presidenta de Tous, Alba Tous, se ha mostrado ilusionada con la llegada de Sánchez. «Iniciamos una etapa ilusionante en la que damos continuidad a nuestro plan estratégico GEM. Su profundo conocimiento del sector de la moda, su visión innovadora y su experiencia en el desarrollo global de compañías de retail refuerzan nuestra ambición de crecimiento y nuestra apuesta por elevar la marca hacia nuevas dimensiones de diferenciación e innovación», ha destacado.

Además, la enseña ha querido agradecer a Carlos Soler-Duffo su «liderazgo, compromiso y visión» durante sus 13 años en la compañía, siete ellos como consejero delegado.

Por su parte, Parfois ha nombrado a Luis Maseres como nuevo consejero delegado de la firma tras la repentina salida de Susana Sánchez, que ha estado al frente de la compañía cinco años.

En concreto, bajo su liderazgo Parfois experimientó una transformación, consolidando su presencia internacional, fortaleciendo su posición en el sector y expandiendo su red de tiendas en mercados estratégicos. Además, aceleró su canal 'online' y reforzó su propuesta de valor.

De esta forma, Maseres asumirá el cargo de consejero delegado, iniciando una nueva etapa en la que la firma de moda apuesta por seguir impulsando su estrategia de crecimiento y expansión internacional.

En la actualidad, Parfois cuenta con 347 puntos de venta en España, incluyendo aeropuertos, tiendas a pie de calle, centros comerciales y corners. Además, está presente en cerca de 75 países con aproximadamente 1.100 tiendas y sigue impulsando su expansión internacional, con especial foco puesto en Latinoamérica y Oriente Medio.