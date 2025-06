Ternua, en concurso de acreedores: «Esto era una muerte anunciada y ahora la incertidumbre es absoluta»

La plantilla de la empresa ha reaccionado con preocupación y resignación ante la noticia de la entrada en concurso, comunicada ayer a mediodía y avanzada ... por este periódico. Varios empleados compartieron con este medio su malestar por la falta de información clara y la sensación de abandono por la dirección de la firma de Arrasate. «En estos momentos, la incertidumbre es absoluta», afirman. En relación con los pagos pendientes y la continuidad laboral, aseg

uran que «lo único que nos han dicho es que nos busquemos la vida».

Algunos reconocen que el desenlace no ha sido del todo inesperado: «Esto era una muerte anunciada. Aunque nos hemos enterado hoy a mediodía (por ayer), era algo que ya se veía venir desde hace tiempo», explican. Según relatan, los indicios eran evidentes: «Había rumores de que esto podía ocurrir porque los resultados no estaban acompañando desde hace años. Algunos ya estaban buscando trabajo fuera, pero no creo que nadie se esperase algo tan repentino».

29,2 millones de euros facturó la compañía en 2024, aunque cerró el ejercicio con pérdidas.

20 millones han invertido los accionistas desde 2010 en la empresa arrasatearra.

28 puntos de venta propios y una planta de producción propia atesora Ternua Group.

También critican la falta de transparencia por parte de la dirección: «Hasta que no han dado la noticia, han intentado ocultarlo por todos los medios. Ellos dirán que estábamos perfectamente informados, pero no es así. Aún así era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. La gestión interna llevaba mucho tiempo siendo deficiente. De hecho, no me explico cómo ha durado tanto».

La preocupación se extiende especialmente entre los empleados de mayor edad: «No sabemos qué va a pasar ahora, porque es una empresa con muchos trabajadores, algunos de ellos de edad avanzada. Los próximos meses van a ser muy duros».