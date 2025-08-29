Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las pymes que venden online a EE UU, las más afectadas por la suspensión de envíos por la nueva política de Trump

Correos busca la fórmula para reactivar el servicio, pero reconocen que será «muy complicado» tecnológica y administrativamente

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:04

Los principales servicios postales europeos, incluido Correos, han suspendido temporalmente los envíos de paquetes de menos de 800 dólares (682 euros) hacia Estados Unidos después ... de que haya cambiado la legislación sobre los paquetes de bajo valor, denominados 'minimis'. La Administración Trump ha suspendido la exención del pago de aranceles que se aplicaban hasta ahora, por lo que las entregas que salgan hacia EE UU deberán pagar aranceles en función del país de origen y del valor del producto. En el caso español, esta cuantía rondará el 15% tras el pacto entreWashington y Bruselas, pero dependerá del tipo de producto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    La Real recibirá 5 millones por Urko
  9. 9 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  10. 10

    «Que la Real me haga este homenaje a mí es un sueño cumplido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las pymes que venden online a EE UU, las más afectadas por la suspensión de envíos por la nueva política de Trump

Las pymes que venden online a EE UU, las más afectadas por la suspensión de envíos por la nueva política de Trump