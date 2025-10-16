Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros del sindicato LAB colocan una bandera de Palestina la madrugada del 15 de octubre cerca de la sede de CAF.

Podemos propone llevar a las Juntas Generales de Gipuzkoa el contrato de CAF en Jerusalén

El grupo morado pretende mostrar así su rechazo con la continuación del proyecto

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:28

Podemos presentará este viernes, 17 de octubre, una propuesta en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Ayuntamiento de Beasain para rechazar que CAF continúe su proyecto en Jerusalén.

La iniciativa, hecha pública este jueves, se detallará durante una comparecencia de prensa en la que participarán la juntera del grupo morado, Miren Echeveste, y el portavoz en el consistorio guipuzcoano, Aritz Corsitto.

Sobre este contrato ya se ha posicionado de forma reiterado el comité de empresa de la firma beasaindarra. Los representantes de los trabajadores han solicitado en numerosas ocasiones a la dirección de la empresa un «cambio de 180 grados» en su actitud, además de «cortar relaciones comerciales con Israel y con el genocidio», al considerar que este tranvía «asentaba el apartheid y la ocupación» de los territorios en Palestina.

La diputada general del territorio, Eider Mendoza, se refirió a esta cuestión durante una entrevista realizada por este medio recientemente rechazando la posibilidad de que CAF dé marcha atrás en su proyecto de Jerusalén.

«Es absolutamente injusto que se atribuya la responsabilidad del genocidio a empresas, universidades o instituciones, la responsabilidad solo es de Netanyahu«, indicó la máxima mandataria del territorio, quien criticó las palabras del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. »Fue una ligereza que Otegi dijese que CAF puede prescindir del contrato. Prescindir de un contrato así, sabiendo que es de 1.800 millones de euros, tiene unas penalidades y unos avales tan importantes que una empresa no sería capaz de afrontarlas», explicó entonces.

