Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La sede de Duro Felguera. José Simal

El plan de reestructuración de Duro prevé recortar la plantilla a la mitad, hasta 500 trabajadores

La hoja de ruta, que votarán los acreedores, plantea vender líneas de negocio y la quita del 100% de la deuda bancaria

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 16:09

Comenta

«Hemos logrado generar el acuerdo en torno a una cuestión esencial: la continuidad de esta empresa emblemática y la apuesta por la actividad económica ... es preferible, con mucho, al concurso». Así comunicaba este martes el presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, a la plantilla la aprobación, este lunes, por parte del consejo de administración, del plan de reestructuración con el que la compañía asturiana pretende evitar la quiebra. De recibir el beneplácito de sus acreedores, la empresa será muy diferente a la actual, ya que prevé quedarse con la mitad de la plantilla a finales de este año, es decir, con unos 500 trabajadores de los 1.005 que había a cierre de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4

    Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  5. 5 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El plan de reestructuración de Duro prevé recortar la plantilla a la mitad, hasta 500 trabajadores

El plan de reestructuración de Duro prevé recortar la plantilla a la mitad, hasta 500 trabajadores