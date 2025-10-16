Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips

La intervención del Gobierno de Países Bajos de una firma china de semiconductores pone en riesgo el suministro en la industria de la automoción

José A. González

José A. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:35

Se enciende una nueva alerta en la industria de la automoción. La responsable es Nexperia, una firma de origen chino con sede en Nijmegen (Países ... Bajos). No fabrica móviles ni vehículos; su actividad se centra en la producción de chips, presentes en una amplia gama de dispositivos electrónicos.

Te puede interesar

