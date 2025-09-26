Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de la planta de CAF en Beasain. DV

La ONU incluye a CAF entre las empresas que se benefician de la guerra en Palestina

En la lista publicada este viernes, la compañía guipuzcoana está en la posición 38

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:10

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha incluido a CAF entre las empresas que supuestamente se benefician del conflicto entre Israel y Palestina. La ... firma guipuzcoana ha sido situada en el puesto 38 de un total de 158 compañías.

