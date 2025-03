Mercadona sigue imbatible: factura 38.800 millones en 2024 y dispara un 37% su beneficio

Lucía Palacios Paterna (Valencia) Martes, 11 de marzo 2025, 11:43 Comenta Compartir

Imparable. Un año más Mercadona ha demostrado que puede volver a hacerlo: superar sus propios récords y cerrar un 2024 «espectacular», en palabras del propio presidente, Juan Roig. Porque, a día de hoy, no hay rival que le quite el trono y solo puede batirse consigo misma, pese a la feroz competencia que le está surgiendo. Pero sigue sin tener límites y sobrepasando los que ella misma se impone: en 2024 no solo sus resultados volvieron a dispararse de nuevo, sino que también ha superado con creces sus propios pronósticos.

La primera cadena de alimentación de España ha facturado por primera 38.800 millones de euros, una subida del 9%, y el beneficio se ha disparado un 37% hasta situarse en los 1.384 millones, todo un hito al alcance de muy pocos y muy por encima de ese entorno de 1.000 millones que preveían registrar.

Durante la tradicional rueda de prensa de presentación de resultados, la única que concede al año, Roig achacó estos números «espectaculares», en parte, a los cien millones de turistas que ha recibido España y a los buenos resultados de Portugal, que, después de cinco años de implantación, en 2024 ya le sale rentable a la empresa.

De esos 38.800 millones, 1.800 millones ya proceden del país vecino, el segundo mercado en el que se ha extendido la cadena de supermercados valenciana, que ya ha logrado siete millones de beneficio. «Antes restaba, ahora Portugal ha empezado a sumar. Este año por primera vez Portugal ha sido rentable y esto nos ha beneficiado en los resultados globales», precisó.

Las primeras palabras de Juan Roig fueron para recordar la tragedia de la Dana y las 224 víctimas que deja, entre ellas cuatro empresarios amigos de Roig, quien ha donado 108 millones para la reconstrucción. El presidente de Mercadona no pudo evitar emocionarse al hablar de la mayor catástrofe natural de los últimos tiempos que impactó especialmente en la provincia valenciana y afectó a 21 tiendas de la empresa que tuvieron que reconstruir. «Ha sido un año especialmente duro para nosotros», remarcó.

Pero en este duro año, Mercadona ha logrado crear 6.000 nuevos puestos de trabajo en 2024, hasta alcanzar una plantilla total de 110.000 personas en los dos países en los que está, con un salario medio neto de 2.100 euros mensuales (a partir de cuatro años de antigüedad).

