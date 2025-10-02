Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mahou entra en el negocio del café para crecer en hostelería

El gigante cervecero ficha a Jesús Gómez Cáceres, hasta ahora director de negocio de café en Pascual, para liderar su nueva unidad

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:08

Mahou San Miguel irrumpe en el negocio del café para crecer en hostelería más allá de la cerveza. La compañía lanzará su propia marca, Café 170, que comercializará inicialmente a través de su distribuidora propia Voldis. A partir de enero de 2026, contará con un plan de despliegue progresivo, con la ambición de escalar posteriormente a nivel nacional.

La apuesta por esta estrategia se traduce en la creación de una nueva unidad liderada por Jesús Gómez Cáceres, que hasta ahora dirigía el area de café de Pascual. A partir de ahora, reportará directamente a la dirección general de Negocios liderada por Peio Arbeloa.

De esta forma, Mahou San Miguel quiere reforzar su posición como socio estratégico de la hostelería, ampliando su porfolio de productos y servicios para ofrecer soluciones integrales al sector, con la ambición de convertirse «en uno de los operadores líderes del café en este canal a nivel nacional», apunta la compañía en un comunicado.

«El café complementa a la perfección nuestro portafolio actual y nos permitirá estar aún más presentes en los momentos de disfrute que comparten nuestros consumidores en bares y restaurantes», apunta Arbeloa.

