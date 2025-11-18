Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Planta de Enagás en Barcelona que conectará con Marsella a través del H2MED AFP

La interconexión de hidrógeno entre España y Francia empezará a funcionar en 2032

Los estudios técnicos consideran viable la construcción del hidroducto BarMar entre Barcelona y Marsella

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

BarMar, el hidroducto submarino que conectará Barcelona con Marsella por mar, estará listo en 2032, según anunció este martes Enagás en un comunicado conjunto con ... sus socios. El operador del sistema gasista español y promotor del proyecto H2med junto a la portuguesa REN, la alemana OGE y las francesas Terega y Natran, han finalizado con éxito la primera evaluación en profundidad de la ruta por la que discurrirá la primera interconexión de hidrógeno con el norte de Europa. La campaña de prospección geofísica realizada en los veranos de 2024 y 2025 han confirmado que el corredor propuesto es viable desde el punto de vista de la ingeniería.

