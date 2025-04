Indra y Escribano inician conversaciones para unirse y crear un gigante europeo en defensa

Ángel Escribano, presidente de Indra, tiene claros sus planes para la compañía española, y los ha reiterado en múltiples ocasiones desde que asumió el cargo ... en enero: «Hacer de Indra un referente europeo en el sector de la defensa». Y está decidido a lograrlo a toda costa.

Sus intenciones son bien conocidas tanto por la competencia como por los inversores. No es ningún secreto que contempla la adquisición de Santa Bárbara, la empresa controlada por General Dynamics. «No ha crecido; ha destruido el gran tejido industrial que tenía», afirmó Escribano en sede parlamentaria el pasado marzo. A esta operación se suma también la posible compra de una planta de Duro Felguera y, más recientemente, de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), su antigua empresa familiar, de la que fue presidente hasta enero. Fuentes de la compañía no han desmentido esta información a este periódico.

Actualmente, la empresa con sede en Alcalá de Henares posee el 14% del capital de Indra, donde un tercio del accionariado está controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por su parte, EM&E ya cuenta con dos representantes en el consejo de administración de la compañía cotizada: el propio Ángel y su hermano Javier, quien asumió la gestión de la empresa familiar tras la propuesta de la SEPI para que Ángel liderara Indra, luego de la salida de Marc Murtra hacia Telefónica.

Aunque las conversaciones aún se encuentran en una fase preliminar, de concretarse la operación, Indra tendría que llevar a cabo una ampliación de capital para poder afrontarla.

Liderar Europa

Con esta operación, Indra se posicionaría estratégicamente para alcanzar, en un futuro próximo, el nivel de sus principales competidores europeos. Empresas como la francesa Thales, la italiana Leonardo y la alemana Rheinmetall ya han iniciado alianzas estratégicas con el objetivo claro de consolidar campeones europeos en defensa, tecnología y seguridad. Si se materializa la integración de EM&E, Indra contaría con la capacidad industrial y productiva necesaria para asegurar el éxito en la ejecución de programas europeos de defensa, en un contexto marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Este proyecto de consolidación fortalecería notablemente la posición de Indra en un sector que se perfila como receptor de significativas inversiones. Esta perspectiva se ve reforzada por el compromiso del Gobierno español de incrementar el gasto en seguridad y defensa hasta el 2% del PIB, lo que supondrá una inversión adicional de 10.471 millones de euros a lo largo de este año.