Indra cerrará la compra de Hispasat a finales de noviembre

El pasado 31 de enero Indra anunció a la CNMV que había llegado a un acuerdo con Redeia para adquirir el 89,7% de ... las acciones de Hispasat por 725 millones de euros. La operación se quedó en 'standby' y tras casi nueve meses el presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció este jueves que el cierre de esta compra se producirá en noviembre. Fuentes próximas a la operación explican a este periódico que la venta se aprobará en la junta de accionistas que Hispasat celebrará a finales del mes que viene y que la adquisición se completará en la semana del 24 al 30 de noviembre.

Escribano, que hizo estas declaraciones en un foro de Defensa organizado por El Economista, destacó que la operación ha sido un proceso «laborioso» que ha requerido autorización de organismos regulatorios «en más de diez países». Uno de los puntos más debatidos es si Hispasat seguirá teniendo un consejo de administración propio cuando se cierre la transacción, y Escribano apuntó que ese aspecto ahora «no es una preocupación». Es decir, primero quieren cerrar la operación y después «ver cómo queda» ese punto y cómo se organizan ambas compañías.

¿Cuáles son los próximos pasos? Falta la autorización del Consejo de Ministros, que podría producirse ya en la próxima reunión del martes que viene, y la aprobación en la próxima junta general, por lo que a finales del mes de noviembre estará la operación resuelta, apuntas fuentes del sector.