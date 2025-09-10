Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, un 0,8% más

Inditex confirma la ralentización del ritmo de crecimiento que en los últimos trimestres fiscales han lastrado a la compañía en Bolsa, con una caída acumulada ... este año del entorno del 15% frente a la subida del 30% que suma el parqué nacional en el periodo. El gigante textil ganó 2.791 millones de euros entre febrero y julio, apenas un 0,8% más, y las ventas se incrementaron un 1,6% hasta los 18.357 millones.

La firma matiza que esa cifra sería del 5,1% sin contar con el efecto divisa. Pero los analistas querían más. Sobre todo porque hace un año, las cifras de la compañía -que ya comenzaban a ralentizarse- presentaban unas ganancias un 10% superiores, con un incremento de las ventas del 7,2%.

La firma fundada por Amancio Ortega reconoce que se mueve «en un entorno complejo», en un momento en el que su margen bruto alcanzó los 10.703 millones de euros, un 1,5% más, hasta situarse en el 58,3% de las ventas, por debajo del mismo periodo de 2024. En todo caso, Inditex confía en que la segunda parte de su año fiscal -cuando en las cuentas entran factores como las rebajas o la campaña de Navidad- sea más positiva. «Las colecciones de la campaña de Otoño/Invierno han sido muy bien recibidas por nuestros clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024», apunta en un comunicado.