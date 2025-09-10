Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una tienda de Zara, buque insignia del grupo Inditex. Efe

Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, un 0,8% más

Las ventas del gigante textil crecieron un 1,6% en el primer semestre fiscal «en un entorno complejo»

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:12

Inditex confirma la ralentización del ritmo de crecimiento que en los últimos trimestres fiscales han lastrado a la compañía en Bolsa, con una caída acumulada ... este año del entorno del 15% frente a la subida del 30% que suma el parqué nacional en el periodo. El gigante textil ganó 2.791 millones de euros entre febrero y julio, apenas un 0,8% más, y las ventas se incrementaron un 1,6% hasta los 18.357 millones.

