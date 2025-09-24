Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, en Donostia Lobo Altuna

Miquel Sàmper

Consejero catalán de Empresa, Trabajo y Desarrollo Digital
«No nos gusta la opa del BBVA porque el Sabadell es una figura cohesionadora de Cataluña»

Asegura en Donostia que a la propuesta de reducción de jornada le ha faltado cocina, pero está convencido de que acabará aprobándose

Pilar Aranguren

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:09

Miquel Sàmper, consejero de Empresa, Trabajo y Desarrollo Digital de la Generalitat de Cataluña, deja claro que no les gusta la opa del BBVA sobre ... el Sabadell, «que además no ha sido amistosa», porque la entidad catalana es una «figura cohesionadora e identitaria», y de salir adelante se perdería esa conexión entre el banco y Cataluña. La entrevista se desarrolla en el Hotel María Cristina de Donostia, epicentro del Zinemaldia, donde su consejería organizó el lunes un encuentro con más de 200 personalidades del ámbito gastronómico, económico e institucional con motivo de la designación este año de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía. Su consejería también colabora con el festival.

