Ulma lanza una emisión de bonos de 20 millones y cierra una ronda de financiación de 115 millones

El grupo cooperativo ULMA ha lanzado una emisión de bonos por 20 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con la ... que culmina una ronda de financiación global de 115 millones destinada a reforzar su capacidad inversora y apuntalar sus proyectos de crecimiento a medio y largo plazo. La operación ha sido suscrita íntegramente por Pricoa y cuenta con la participación de Banca March como asesor registrado y Garrigues como asesor legal. Los bonos tienen un plazo de 12 años, lo que consolida la estrategia de financiación a largo plazo del grupo y le permite diversificar sus fuentes de recursos.

Con este movimiento, ULMA completa un proceso iniciado el pasado julio y que ha contado con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Vasco de Finanzas (IVF). La participación de estas tres entidades públicas refuerza la credibilidad del proyecto financiero y evidencia el atractivo de su modelo cooperativo en los mercados de capital.

No es la primera vez que el grupo de Oñati acude al MARF. En 2017 ya se convirtió en la primera cooperativa industrial vasca en emitir deuda cotizada, un paso pionero en la búsqueda de instrumentos alternativos de financiación. Ocho años después, repite la fórmula para respaldar un plan de inversiones que mira a la próxima década.

«El apoyo de instituciones e inversores pone de manifiesto la solidez y la solvencia de nuestro proyecto socioempresarial», destacó el director general de ULMA, Iñaki Gabilondo. «Esta confianza es un aval estratégico para nuestros retos de futuro, que pasan por consolidar un modelo industrial sostenible, innovador y comprometido», añadió.

Modernización

La cooperativa destinará los fondos obtenidos a acelerar proyectos de modernización industrial, digitalización de procesos, sostenibilidad ambiental y desarrollo internacional. En los últimos cinco años, Ulma ha acometido más de 500 millones de euros en inversiones para actualizar instalaciones y mejorar su eficiencia energética, dentro de una estrategia que busca mantener su competitividad en los mercados internacionales.

El grupo mantiene su sede en Oñati y desarrolla una amplia actividad en sectores que van desde la construcción y el packaging hasta la automatización logística, la forja o la electrónica aplicada. En 2024 alcanzó una facturación consolidada de 1.151 millones de euros y cuenta con una plantilla de 5.747 personas repartidas en todo el mundo. Entre sus proyectos más recientes figura la aplicación de inteligencia artificial al ámbito sanitario para la detección precoz de enfermedades, un ejemplo de la apuesta de Ulma por diversificar su actividad a través de la innovación tecnológica y la cooperación entre sus diferentes negocios.