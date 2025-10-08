Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oficinas del Grupo Ulma de Oñati. Ulma

Ulma lanza una emisión de bonos de 20 millones y cierra una ronda de financiación de 115 millones

La cooperativa oñatiarra busca apuntalar su crecimiento industrial y acelerar sus inversiones en innovación y digitalización con el respaldo de entidades financieras europeas y vascas

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:15

El grupo cooperativo ULMA ha lanzado una emisión de bonos por 20 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con la ... que culmina una ronda de financiación global de 115 millones destinada a reforzar su capacidad inversora y apuntalar sus proyectos de crecimiento a medio y largo plazo. La operación ha sido suscrita íntegramente por Pricoa y cuenta con la participación de Banca March como asesor registrado y Garrigues como asesor legal. Los bonos tienen un plazo de 12 años, lo que consolida la estrategia de financiación a largo plazo del grupo y le permite diversificar sus fuentes de recursos.

