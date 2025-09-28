Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Joseba Muguerza, gerente de Ascensores Muguerza, en el centro de la imagen, rodeado por el equipo de la empresa, frente a las oficinas de Donostia. LOBO ALTUNA
Ascensores Muguerza

«Nuestro reto es satisfacer un derecho universal»

La familiar donostiarra, aliada con la multinacional Kone desde 2021, combina tradición e innovación para liderar en accesibilidad

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:32

El ascensor era un lujo y ahora es un derecho universal». Así lo resume Joseba Muguerza, gerente de la firma donostiarra que lleva su apellido, ... una empresa nacida en 1922 y que hoy, más de un siglo después, continúa elevando a generaciones enteras. «Cuando se fundó la compañía, los ascensores se instalaban en palacios o edificios singulares, no eran de uso común. Ahora forman parte de la vida cotidiana, de la movilidad de todos», recuerda. La historia comenzó cuando la primera generación aprendió el oficio de ascensorista en una firma suiza y decidió emprender por cuenta propia. Hoy, Muguerza representa la cuarta generación al frente de una empresa que ha sabido conservar su carácter local sin renunciar a crecer.

