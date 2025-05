Estíbaliz Tello, presidenta de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, lamenta que la Reforma Fiscal aprobada por las diputaciones vascas no ha incorporado ninguna de las ... demandas del sector, aunque espera que en su redacción definitiva se pueda incluir alguna. La Federación celebra hoy su Asamblea Anual, y esta comerciante de cuarta generación defiende que tiene que haber una «apuesta más clara por el comercio local por parte de todos los estamentos, con un presupuesto acorde con su peso, lo que supondría doblarlo».

– La pérdida de comercios de proximidad es constante. ¿Es una tendencia irreversible?

– Yo creo que es irreversible. Aunque se inscribe dentro de un cambio global en los hábitos de consumo, que se ven reflejados en las tiendas, quizás también porque se amplifican nuevos canales de venta. Pero el propio comercio local tiene sus canales online, sus vías WhatsApp y se está reinventando.

– Pero solo el 16,5% del comercio de proximidad realiza ventas online.

– Ese dato hay que cogerlo con pinzas porque la venta online va más allá de las páginas web. Ahora mismo diferentes plataformas te están ofreciendo un canal digital de venta; Instagram te ofrece un Instashop, que te permite llegar a tus clientes. Ytambién a través de WhatsApp Business hemos encontrado la fórmula de dar respuesta a todas las dudas de nuestros clientes en tiempo real. Estamos ofreciendo el servicio que damos en la tienda a través de otros canales. Hay muchos canales digitales en los que el comercio local está encontrando una vía de éxito.

– ¿Y qué puede hacer el comercio tradicional frente a las grandes plataformas y cadenas que te permiten, por ejemplo, devolver el producto? ¿Puede entrar en esa dinámica?

– En absoluto. Cuando tú tienes unos costes reales y pones en valor el producto que vendes, es muy difícil que puedas entrar en ese juego, porque se te iría la rentabilidad en la ida y la vuelta de cualquier producto, solo con el coste del transporte. Por eso, aquí lo que estamos siempre pidiendo es que haya un control fiscal sobre esas plataformas online que están jugando la misma partida, pero con cartas marcadas.

Grandes plataformas «Pedimos un control fiscal sobre esas plataformas online que están jugando la misma partida, pero con cartas marcadas»

– La aplicación de TicketBai generó mucho malestar por implantarse antes que en otros territorios. ¿Ya está normalizado?

– Lo que más nos molestó fue por el momento en el que se implantó, recién pasado el Covid y con los negocios totalmente tocados, a los que se les obligaba a realizar un esfuerzo. Se podía haber esperado un poco. Pero ya está integradísimo.

– De cara la reforma fiscal, la Federación Mercantil reclamaba una fiscalidad que acompañase, más flexible, que tuviera en cuenta el pequeño comercio. ¿Se han atendido estas demandas?

– No hemos visto incorporada ninguna de las propuestas que hicimos. Aunque la normativa no está todavía redactada y nos dijeron que iban a tener en cuenta algunas de las propuestas que hicimos. Este átomo casi unipersonal que son muchas de las tiendas de Gipuzkoa merecía un tratamiento diferente que los comercios que son algo más grandes. En eso también radica el futuro de los autónomos y del emprendimiento.

– En dicha comparecencia también indicaban que el sector no tiene la representación presupuestaria que le corresponde por su peso, que es del 10% del PIB y 13% del empleo del territorio. ¿A qué presupuestos se refieren?

– A los del departamento de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, en la parte que corresponde a comercio, ya que está infradotada para lo que representa. Se necesitaría el doble del presupuesto actual. Y es que el comercio es una miscelánea muy grande. El café para todos no sirve. Tiene que escuchar de forma activa a todas las partes. Esto no es ninguna broma. Representamos a 1.700 comercios.

– ¿A qué se tendría que destinar esa mayor partida presupuestaria?

– Son muchas cosas. Pero una de las principales es educar en el valor de nuestros productos.

– Aboga por la necesidad de crear una gran corriente a favor del comercio local. Una especie de Korrika o Realzale. ¿Las campañas como 'bonodendak' no son suficientes?

– Las campañas fogonazo, no sostenidas en el tiempo, que solo vayan unidas al precio, no aportan realmente valor. Porque el precio de las cosas es el que es y si solo fomentamos que el consumidor lo adquiera vía bonificación estamos restándole valor; estamos haciéndonos un flaco favor a todos. Quizás habría que comprar menos, comprar mejor. Tiene que haber una apuesta más clara por el comercio desde todos los estamentos.

– (...)

– En estos momentos nuestro sector no lo está pasando bien. Y a lo mejor, si acabamos haciendo pequeñas medidas y contamos un poco con el comercio, lo ponemos en el centro y vemos todo lo que le afecta... Por ejemplo, que me corten la ciudad un día entero por una carrera, que me pongan un andamio durante cinco meses sin ningún control o cualquier manifestación cultural que colapse el tránsito, la zona de bajas emisiones.... Y también la turistificación, porque nosotros vivimos del cliente local.

Reducción de jornada «Ya estamos casi en las 37,5 horas. El sector cumple con el horario. Tendrá algún impacto y habrá que evaluarlo»

– Los elevados alquileres de los locales están desplazando al comercio local de los centros de las ciudades. ¿Qué se puede hacer contra eso?

– Esto es muy complicado. Sí es cierto que puede haber algo de especulación inmobiliaria. Incluso en la rotación de los más grandes. Estas multinacionales que vienen duran año y medio y se van, y les da igual pagar 15 que 20. Pero luego viene otra y ocurre lo mismo.

– ¿Cuánto cuesta un alquiler normal en el centro?

– 6.000, 8.000 euros; y en las calles premium, ni te cuento. Pero eso lo que está haciendo, de alguna manera, es que, fuera del circuito de las calles premiun, se están quedando unas calles de 'segunda regional', pero con una oferta local muy potente, muy singular, diferenciada y de alto valor y calidad. Hay mucha gente que se está reposicionando en otras calles. Lo que pasa es que es muy difícil que el cliente te encuentre frente a los fuegos artificiales y la música de las grandes, que están continuamente haciendo reformas, escaparates espectaculares, ofertas, promociones...

– Se siguen cerrando muchos comercios por falta de relevo generacional pese a que hay algunos programas para facilitar el traspaso.

– Va a cuenta gotas, porque ahora mismo el sector del comercio no resulta muy atractivo porque hay mucha inseguridad, mucho riesgo. Arriesgas mucho para obtener muy poco. Tampoco ayuda que hay una cultura de la seguridad, del no emprendimiento. Pero también hace falta acompañamiento fiscal, ayudas en materia de Seguridad Social...

– ¿Qué impacto puede tener la reducción de jornada a 37,5 horas?

–Ya estamos casi ahí. En el sector comercial no se abusa en el horario. Podemos sacar pecho en cuanto al cumplimiento de las jornadas pactadas. Tendrá algún impacto y habrá que evaluarlo y afrontarlo.