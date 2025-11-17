Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Interior de una planta productiva de CIE Automotive en México. DV

La inversión vasca en México se dispara hasta los 478 millones

La apuesta de Euskadi por el país azteca en forma de capital se ha multiplicado por cinco desde 2015

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

La inversión extranjera directa (IED) del País Vasco en México se ha disparado en 2025 hasta alcanzar cifras históricas. En el primer semestre del año, ... las empresas vascas destinaron 477,8 millones de euros al país latinoamericano, según los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, lo que sitúa a Euskadi como la segunda comunidad española con mayor inversión, solo por detrás de Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  4. 4

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  5. 5 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  8. 8

    Cuando la Real descendió al mejor Sanse de la historia
  9. 9

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  10. 10 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La inversión vasca en México se dispara hasta los 478 millones

La inversión vasca en México se dispara hasta los 478 millones