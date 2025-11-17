La inversión vasca en México se dispara hasta los 478 millones

La inversión extranjera directa (IED) del País Vasco en México se ha disparado en 2025 hasta alcanzar cifras históricas. En el primer semestre del año, ... las empresas vascas destinaron 477,8 millones de euros al país latinoamericano, según los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, lo que sitúa a Euskadi como la segunda comunidad española con mayor inversión, solo por detrás de Cataluña.

El volumen alcanzado entre enero y junio representa un salto notable respecto a ejercicios anteriores y confirma la consolidación de México como el principal destino de la inversión vasca en América Latina. En la última década, el flujo de capital procedente de Euskadi hacia México ha mostrado una tendencia ascendente, impulsado por la expansión industrial de grupos como Mondragon, CIE Automotive, Gestamp, CAF o Ormazabal, con presencia consolidada en sectores de automoción, ingeniería, energía y componentes industriales.

Los datos extraídos de Datainvex, la base estadística del Ministerio de Comercio, muestran que la inversión vasca en México se ha multiplicado por cinco desde 2015. A lo largo del periodo 2015-2025, Euskadi ha mantenido un flujo constante de proyectos industriales, reforzando su posición en el país y superando ampliamente los registros en otras economías latinoamericanas como Chile, Colombia o Brasil.