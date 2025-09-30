Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un operario de CAF supervisa varios trenes en la fábrica de la empresa de Beasain. Lobo Altuna

El Gobierno investigará a empresas que ofrecen servicios en territorios palestinos ocupados

La investigación, anunciada por el Ministerio de Consumo, incluye a CAF y otras empresas españolas citadas por la ONU

DV

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:24

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este martes que va a investigar a empresas que publicitan en España servicios prestados ... o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel. Según ha informado el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado, esta investigación se fundamenta en el Real Decreto-ley que el Gobierno aprobó la semana pasada para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

