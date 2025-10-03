Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de un supermercado de Eroski. LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Eroski eleva en un 10,6% su beneficio hasta los 55,5 millones

El grupo cooperativo abrió 31 tiendas en el primer semestre y registró un crecimiento de ventas de un 2,9% hasta rozar los 3.000 millones

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Eroski vuelve a cosechar buenos resultados. El primer semestre de su ejercicio fiscal (desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio) se cerró ... con un beneficio neto de 55,5 millones, lo que se traduce en un salto del 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior. La cooperativa de Elorrio facturó 2.949 millones durante este periodo, lo que se traduce en un 2,9% más. Desde el grupo destacan que este crecimiento «sólido» ha estado sustentado en un entorno de consumo «estabilizado» que ha permitido una mejora de sus márgenes operativos.

