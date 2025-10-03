Eroski eleva en un 10,6% su beneficio hasta los 55,5 millones

Eroski vuelve a cosechar buenos resultados. El primer semestre de su ejercicio fiscal (desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio) se cerró ... con un beneficio neto de 55,5 millones, lo que se traduce en un salto del 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior. La cooperativa de Elorrio facturó 2.949 millones durante este periodo, lo que se traduce en un 2,9% más. Desde el grupo destacan que este crecimiento «sólido» ha estado sustentado en un entorno de consumo «estabilizado» que ha permitido una mejora de sus márgenes operativos.

La dinámica del grupo es positiva y ha estado marcada por una política promocional dedicada a los descuentos, precisamente en un sector donde la competencia se ha recrudecido porque las grandes marcas están luchando para ganar superficie en un contexto de rentabilidad relativamente baja. Para poder ganar volumen, Eroski ha trasladado «un ahorro superior a 202 millones a las familias consumidoras» en este semestre, teniendo en cuenta que el precio sigue siendo el factor más relevante para los hogares a la hora de elegir supermercado.

Mientras tanto, el grupo que dirige Rosa Carabel ha abierto 31 nuevas tiendas en este periodo, siendo seis de ellas establecimientos propios y las 25 restantes, franquiciados, un modelo que permite que el franquiciado adquiera el derecho a usar la marca, el sistema operativo y el conocimiento de la empresa madre, en este caso Eroski.

Otra de los apartados en los que la cooperativa se está volcando es en el desarrollo de su marca blanca, teniendo en cuenta que ha pasado de ser una alternativa económica a consolidarse como una opción principal en el gasto de los hogares. De hecho, según un estudio de Shopadvizor, el 97% de los consumidores incluye algún producto de marca propia en su cesta habitual, lo que representa un claro cambio de paradigma. En este caso, desde Eroski subrayan que la marca blanca «ha reforzado la fidelización de la clientela».

Carabel destacó que los resultados obtenidos «reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y la confianza de nuestra clientela», y que se han logrado en un entorno «exigente». Remarcó que «el ahorro trasladado a las familias, el impulso de nuestra marca propia y la estrecha colaboración con los productores de proximidad son pilares que refuerzan nuestro propósito cooperativo». Por último, la cooperativa quiso destacar el peso de los productos de cercanía entre su oferta y la colaboración de «más de 2.000 productores agroalimentarios» locales.