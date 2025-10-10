Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Ternua de Arrasate. Félix Morquecho

La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon adquiere Ternua por 1,5 millones y mantiene 56 empleos en Euskadi

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia autoriza la venta de la unidad productiva a la arrasatearra, que asume los contratos y deudas laborales, como adelantó en exclusiva este periódico

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:02

Comenta

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián ha autorizado la venta de la unidad productiva de Ternua, perteneciente al grupo textil ... Import Arrasate, a favor de la sociedad Diknua, S.L., filial del grupo Dikar, por un importe total de 1,5 millones de euros, tal y como adelantó este periódico. La resolución judicial, fechada el 7 de octubre de 2025, da luz verde a una operación que garantiza la continuidad de la marca, el mantenimiento de 56 empleos y la preservación de su actividad en Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  7. 7

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos
  10. 10

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon adquiere Ternua por 1,5 millones y mantiene 56 empleos en Euskadi

La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon adquiere Ternua por 1,5 millones y mantiene 56 empleos en Euskadi