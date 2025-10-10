La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon adquiere Ternua por 1,5 millones y mantiene 56 empleos en Euskadi
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia autoriza la venta de la unidad productiva a la arrasatearra, que asume los contratos y deudas laborales, como adelantó en exclusiva este periódico
Viernes, 10 de octubre 2025, 10:02
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián ha autorizado la venta de la unidad productiva de Ternua, perteneciente al grupo textil ... Import Arrasate, a favor de la sociedad Diknua, S.L., filial del grupo Dikar, por un importe total de 1,5 millones de euros, tal y como adelantó este periódico. La resolución judicial, fechada el 7 de octubre de 2025, da luz verde a una operación que garantiza la continuidad de la marca, el mantenimiento de 56 empleos y la preservación de su actividad en Euskadi.
