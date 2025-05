El comercio de Gipuzkoa reclama ayudas a los autónomos para que haya relevo generacional

La Federación Mercantil de Gipuzkoa ha celebrado este domingo su asamblea general anual con un nuevo llamamiento a las instituciones para que adopten medidas que ... permitan pervivir al sector. La nueva presidenta de la asociación, Estíbaliz Tello, que presidía su primera asamblea, ha hablado de distintas problemáticas, pero con el acento en la dificultad que tienen muchos comerciantes autónomos. De hecho, vincula a esta cuestión la «sangrante» problemática de la «falta de relevo generacional».

Comercios premiados Singular dendak: Irulea, Comercio de la Parte Vieja de Donostia dedicado a ropa y confección infantil; Nómada, Comercio de la Parte Vieja donostiarra de moda, arte y alfombras; Ore Ama, Panadería de Lasarte-Oria; Xanu. Ropa y complementos en Lazkao; Miren harategia, Carnicería de Tolosa.

Homenaje a la trayectoria: González Sastre, Sastrería y boutique multimarca de Andoain (50 años), Maixabel Arrandegia, Pescadería de Errenteria (65 años); Iluminación Petman, Tienda de iluminación de El Antiguo (Donostia, 69 años), Juantxo Taberna, Bar de pintxos y bocadillos de la Parte Vieja de Donostia (80 años); Manipel, Tienda de impresión y fotografía en el centro de Donostia (82 años); Villa Flores, Floristería de la calle Peñaflorida de Donostia (Cien años), Casa Ponsol, Sombrerería de la Parte Vieja de San Sebastián (187 años).

En presencia de representantes institucionales como el alcalde de Donostia, Eneko Goia, el viceconsejero de Comercio del Gobierno Vasco, Jakes Agirrezabal, y representantes de la Diputación de Gipuzkoa, Tello ha señalado que la falta de personas que sigan dando el relevo y manteniendo abiertos más comercios no se debe a «una falta de ideas, pasión o deseo de independencia, sino a la precariedad laboral tan grande que supone ser autónomo hoy».

En este sentido, ha pedido para este colectivo los mismos derechos que para los trabajadores del sector comercial por cuenta ajena, como «derecho al paro, bajas retribuidas, vacaciones pagadas o una red que sostenga la actividad en caso de enfermedad o si el negocio se tambalea».

La presidenta de la Federación Mercantil ha solicitado «voz para los autónomos en un sistema que muchas veces nos ignora», sobre todo, a las mujeres y madres, precisó. Por ello, reclama «un sistema más flexible y adaptado a la realidad cambiante de la micropyme».

En un acto celebrado en un céntrico hotel donostiarra, en el que se han entregado cinco premios de Singular Dendak y siete galardones a comercios veteranos, Tello ha explicado que en el año que lleva al frente de la Federación Mercantil ha podido reflexionar y hacer un diagnóstico preciso de la situación del sector y la diversidad de negocios. En primer lugar, reclama un aumento de dotación presupuestaria para las políticas de Comercio, ya que «mientras el sector primario representa el 3% del PIB vasco, el comercio representa el 11%, pero tiene un presupuesto 4,5 veces menor», ha expuesto. «Y mientras el comercio aporta un 30% más que el turismo al PIB, resulta que están igualados en presupuesto», por lo que reclamó la «atención y el respeto que merecen nuestras cifras y nuestros negocios».

La Federación, que representa a 1.700 comercios de nuestro territorio, reclama al Gobierno Vasco, a la Diputación y a los ayuntamientos «un gran pacto institucional, no solo que fomente los nuevos comercios si no que acompañe de manera sólida a los ya existentes». Les ha recordado que cada euro invertido en el mantenimiento de un cliente, en este caso un establecimiento en activo, «tiene un retorno infinitesimalmente mayor que cada euro invertido en la creación de uno nuevo».

La frase «Pedimos al cliente de aquí que no sea esclavo del algoritmo del comercio de los gigantes digitales» Estíbaliz Tello Presidenta de la Federación Mercantil de Gipuzkoa

El futuro del pequeño comercio de ciudad o barrio, atosigado por los gigantes de la compra on line, ha sido asimismo objeto de debate en la asamblea, en la que se ha hecho un llamamiento a la sociedad en favor de un comercio sostenible y que garantice la «cohesión social». Y es que en los últimos quince años, uno de cada cuatro comercios vascos ha desaparecido, aunque en Gipuzkoa ese porcentaje es algo menor, aunque con la excepción de Tolosaldea, donde la situación es menos halagüeña, según un estudio del comercio local del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, a través de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.

En este sentido, Tello apuesta por un comercio local que enriquezca la experiencia turística y transmita identidad y autenticidad, en línea con su sello de Singular Dendak.

La cifra 25% Comercios De los comercios vascos ha desaparecido en los últimos quince años. Uno de cada cuatro, según un reciente estudio del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, aunque en Gipuzkoa la situación es ligeramente mejor.

Eso sí, la presidenta de Gipuzkoako Merkatariak ha pedido no centrarse tanto en el turista, y ha apelado al «cliente de aquí» para que no sean «esclavos del algoritmo» del comercio digital, convertido en «un negocio sin fronteras sobre todo para el gigante de fuera». En este sentido, tras defender la calidad de la venta y el producto de la tienda de proximidad, ha abierto el debate social sobre que «no queremos trabajos precarios, pero consumimos productos de dónde más precariedad laboral hay, nos apena ver carteles de se alquila, o de liquidación, pero no consumimos mucho en el barrio. Apostar por el comercio local no es nostalgia, es coherencia y futuro», ha concluido entre aplausos.

Mensaje de las instituciones

Entre los mensajes institucionales ha destacado el del alcalde de San Sebastián, anfitrión del evento. Goia ha subrayado la «aportación absolutamente insustituible que hace el comercio a la ciudad». El viceconsejero vasco de Turismo y Comercio, Jakes Agirrezabal, también ha reforzado su deseo de mantener en breve un encuentro para trabajar en esa línea.

También han asistido los directores forales de Innovación Jon Gurrutxaga, y Turismo, Libe Otegui, al igual que el alcalde de Tolosa, Andu Martínez de Rituerto, entre otras autoridades, y el expresidente de la Federación, Julen Maiz.