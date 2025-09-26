CAF llega a los 1.000 tranvías del modelo Urbos fabricados

CAF llega a los 1.000 tranvías Urbos fabricados, lo que consideran un «hito histórico» al tratarse de un «símbolo de innovación y sostenibilidad». Esta ... nueva unidad, afirman desde la compañía beasaindarra, consolida la posición de la empresa ferroviaria como «referente mundial en soluciones de movilidad urbana sostenible».

El modelo Urbos lleva desarrollándose desde el 2006, aunque fue en 2010 cuando primeras unidades entraron en servicio en Zaragoza, ciudad donde poseen una planta y anunciaron este hito. En la actualidad este tipo de tranvía están operativos en 38 ciudades de 19 países diferentes, donde son utilizadas por más de dos millones de personas cada día. De todas formas, desde la firma guipuzcoana afirman que los proyectos en marcha elevarán a cerca de 50 las urbes con estos modelos operativos, entre las que se encuentras Belgrado, Luxemburgo o Lisboa, entre otras.

El Urbos fue el primer vehículo de estas características en obtener la Declaración Medioambiental de Producto (EPD) en el año 2011. Según la empresa, «actualmente más del 20% de sus materiales son reciclados», lo que contribuye a «evitar la emisión de millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera». «A lo largo de estos 14 últimos años, las unidades Urbos de CAF han cumplido con éxito los objetivos y desafíos marcados en su desarrollo, recorriendo millones de kilómetros, una distancia que aproximadamente podría equivaler a dar 15.000 veces la vuelta al mundo», continúa el escrito hecho público este viernes.

Fabricado en ocho plantas

Además de los beneficios medioambientales del modelo, desde la empresa destacan el enfoque internacional en su fabricación, al haber sido fabricados en ocho plantas diferentes del grupo distribuidas en cinco países (España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Hungría). «La constante inversión en innovación realizada en el desarrollo del producto ha tenido como resultado haber podido aplicar en el Urbos tecnologías pioneras, lo que ha hecho que sea el primer tranvía con energía embarcada que le permite circular sin catenaria en la red. Así CAF, a día de hoy, es uno de los líderes en este segmento con un 25% de la flotas suministradas equipadas con dicho sistema OESS (On Board Energy Storage System)», concluye el comunicado.