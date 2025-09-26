Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Evento de CAF celebrado en Zaragoza, donde presentaron la fabricación de la unidad mil. DV

CAF llega a los 1.000 tranvías del modelo Urbos fabricados

La compañía beasaindarra lo considera un «hito histórico» y que consolida su posición «como referente mundial en soluciones de movilidad urbana sostenible»

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:08

CAF llega a los 1.000 tranvías Urbos fabricados, lo que consideran un «hito histórico» al tratarse de un «símbolo de innovación y sostenibilidad». Esta ... nueva unidad, afirman desde la compañía beasaindarra, consolida la posición de la empresa ferroviaria como «referente mundial en soluciones de movilidad urbana sostenible».

