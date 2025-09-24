Bélgica también rechaza el recurso de Alstom contra CAF y despeja su camino para hacerse con el 'contrato del siglo'

El Consejo de Estado de Bélgica ha rechazado este miércoles la solicitud de suspensión presentada por Alstom Belgium contra la decisión de la SNCB de ... designar a la empresa guipuzcoana CAF como licitadora preferente en lo que se ha denominado el 'contrato del siglo', de un paquete inicial de 1.695 millones de euros, aunque el importe final podría alcanzar los 3.400 millones, según informan medios belgas. La decisión sigue el dictamen del auditor del tribunal, emitido hace unos diez días.

Alstom, presente en Brujas y Charleroi con más de 1.500 empleados, había cuestionado con dureza la decisión de la SNCB, que en abril había suspendido la adjudicación inicial por falta de transparencia. Tras revisar su procedimiento, la empresa ferroviaria belga confirmó la elección de CAF el pasado 23 de julio.

La filial belga de Alstom interpuso entonces un nuevo recurso de suspensión urgente, argumentando supuestas carencias de transparencia y cambios en la metodología de evaluación durante el proceso. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que «ninguna de las críticas con las que esta sociedad impugna la legalidad de la decisión de designación es seria».

Se trata del segundo recurso rechazado en este proceso: el 19 de septiembre, el Consejo de Estado también desestimó la petición de suspensión de Siemens, el tercer licitador, siguiendo igualmente el dictamen del auditor. En aquel caso, se argumentó que Siemens no había demostrado la existencia de «una nueva metodología de evaluación no anunciada previamente ni de subcriterios fijados a posteriori».

El objetivo de la SNCB es renovar la mitad de sus trenes antes de 2032. Este plan ya se ha iniciado con los trenes M7 de doble piso adquiridos a través de un contrato con Bombardier y Alstom, que ha sufrido varios retrasos.

El nuevo contrato contempla la compra de trenes automotores AM30 de tres coches, algunos con propulsión por batería, para reemplazar locomotoras diésel en líneas aún no electrificadas. Según Vincent Bayer, portavoz de la SNCB, «la empresa va a poner todo de su parte para concretar la última etapa de este expediente, que es la adjudicación definitiva».