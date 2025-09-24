Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un operario de CAF inspecciona un modelo de tren en la fábrica de Beasain. DV

Bélgica también rechaza el recurso de Alstom contra CAF y despeja su camino para hacerse con el 'contrato del siglo'

El Consejo de Estado belga también desestimó hace días la petición de Siemens, lo que despeja la vía para que la beasaindarra se haga con el contrato de hasta 3.400 millones

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:06

El Consejo de Estado de Bélgica ha rechazado este miércoles la solicitud de suspensión presentada por Alstom Belgium contra la decisión de la SNCB de ... designar a la empresa guipuzcoana CAF como licitadora preferente en lo que se ha denominado el 'contrato del siglo', de un paquete inicial de 1.695 millones de euros, aunque el importe final podría alcanzar los 3.400 millones, según informan medios belgas. La decisión sigue el dictamen del auditor del tribunal, emitido hace unos diez días.

