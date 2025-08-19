Autocares Aizpurua renueva su flota con los 5 vehículos Irizar «más eficientes de su historia»

La empresa Autocares Aizpurua, ubicada en Usurbil y dedicada desde el año 1967 al transporte, renueva su flota con la adquisición de 5 vehículos Irizar ... i6 Efficient. Se trata del vehículo «más eficiente de la historia de Irizar», y según su directora Aitzane Aizpurua «la flota de vehículos posee la última tecnología del mercado destinada a la seguridad, el confort y la sostenibilidad». Autocares Aizpurua es una de las firmas de transporte en autocar más conocidas y visibles en las carreteras guipuzcoanas.

Los vehículos de alta gama han sido sometidos a ensayos de prueba de durabilidad en institutos de investigación para garantizar su fiabilidad. A diferencia de otros modelos, este cuenta con hasta un 13% de reducción de consumos y emisiones, un 30% de mejora en el coeficiente aerodinámico y hasta 950 kilos de reducción de pesos. Con esto, la empresa busca «la mejor experiencia para las personas usuarias, sin olvidarnos de la apuesta que se realiza por la sostenibilidad del planeta».

«Uno de los valores por los que siempre hemos apostado desde Autocares Aizpurua es el de la innovación. De hecho, tenemos una exigente política de renovación de flota, inferior a 8 años», admite su directora, asegurando que lo más importante para ellos es la «experiencia de los usuarios». A día de hoy, la empresa cuenta con una flota de 30 vehículos de nueva matriculación que cuentan con autocares y minibuses de lujo. Disponen también de una nave industrial de 3.000 m² en Usurbil, equipada con garajes y talleres propios para el mantenimiento integral de sus vehículos.

Estos 5 nuevos vehículos Irizar i6 Efficient serán presentados en sociedad en un evento con temática transversal, que Autocares Aizpurua está preparando para el próximo mes de octubre. Un acto que reunirá, tanto a personalidades del sector, como a representantes de los diferentes ámbitos de la sociedad guipuzcoana.