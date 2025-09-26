Aitor Ayastuy relevará a Iñaki Gabilondo al frente del Grupo Ulma

Aitor Ayastuy será el nuevo director general del Grupo Ulma a partir del año que viene, coincidiendo con la jubilación del actual director general, Iñaki ... Gabilondo. En un comunicado, el Consejo General del Grupo Ulma ha informado de la designación de Aitor Ayastuy como futuro director general del grupo cooperativo.

Este órgano, en el que están representadas las nueve cooperativas del Grupo Ulma, ha aprobado el nombramiento de Ayastuy para asumir el relevo de Gabilondo, que ha estado al frente la dirección general del Grupo Ulma en los últimos 16 años.

«El proceso de relevo se ha desarrollado de manera ordenada en estos últimos meses con el objetivo de asegurar la continuidad del proyecto socioempresarial y preparar al Grupo para abordar los próximos retos de futuro», han explicado las mismas fuentes.

El nuevo director general cuenta «con una amplia trayectoria en el ámbito industrial y de gestión, experiencia internacional y un sólido compromiso con el modelo cooperativo», han destacado desde el Consejo.

Además, Ayastuy ha sido miembro del Consejo de Dirección del Grupo Ulma desde hace 17 años. Hasta el año que viene Gabilondo y Ayastuy mantendrán sus responsabilidades actuales, si bien desarrollarán un trabajo coordinado al frente de la Dirección General del Grupo con el fin de asegurar la estabilidad y la continuidad.

Ayastuy nació en Arrasate hace 57 años. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la EHU y tiene un MBA International por The Robert Gordon University, (Aberdeen, Escocia). En 1995 se incorporó a Ulma CyE, S. Coop. en la línea de negocio Agrícola. Dos años más tarde pasó al área de Construcción, desarrollando su actividad tanto en Oñati como en el ámbito internacional.

Además, desde junio de 2008, como director general de Ulma Construction, ha gestionado la evolución de la cooperativa, impulsando su crecimiento internacional y la consolidación del proyecto. El Grupo Ulma está integrado por nueve cooperativas industriales que dan empleo a 5.747 personas y desarrollan su actividad en 81 países.

Nueve negocios industriales

Con un volumen de ventas compiladas de 1.151 millones de euros en 2024, Grupo Ulma es un caso de éxito del movimiento cooperativo vasco. Desde su creación, ha mantenido una línea constante de crecimiento y diversificación de sus negocios y actividades desde la perspectiva de impulsar un proyecto socioempresarial comprometido con su entorno.

Los nueve negocios de Ulma abarcan sectores industriales muy diversos, ofreciendo soluciones para construcción, máquinas de 'packaging', almacenes inteligentes, forja, sistemas prefabricados para drenaje y arquitectura, rodillos para cintas transportadoras, servicios de manutención, fabricación de invernaderos o electrónica embebida. La última apuesta innovadora del Grupo Ulma aplica la Inteligencia Artificial al ámbito de la salud para la detección precoz de algunas enfermedades.