El nuevo director general del Grupo Ulma, Aitor Ayastuy. G. U.

Aitor Ayastuy relevará a Iñaki Gabilondo al frente del Grupo Ulma

El arrasatearra será el nuevo director general de la cooperativa guipuzcoana a partir de 2026, cuando se jubilará Gabilondo tras 16 años en el cargo

A. Algaba

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:05

Aitor Ayastuy será el nuevo director general del Grupo Ulma a partir del año que viene, coincidiendo con la jubilación del actual director general, Iñaki ... Gabilondo. En un comunicado, el Consejo General del Grupo Ulma ha informado de la designación de Aitor Ayastuy como futuro director general del grupo cooperativo.

