Cristina Garmendia (San Sebastián, 1962) es una figura clave en la confluencia entre ciencia, empresa e innovación en España. Bióloga de formación y doctora en ... Genética, forjó su trayectoria profesional en el ámbito de la biotecnología, siendo cofundadora y presidenta de Genetrix, una de las primeras empresas biotecnológicas del país. Su perfil técnico y emprendedor la llevó a ocupar el cargo de ministra de Ciencia e Innovación, donde impulsó una mayor conexión entre el sistema científico y el tejido productivo. A día de hoy preside la Fundación Cotec, y arroja en esta entrevista algo de luz sobre cómo Gipuzkoa responderá al actual vuelco del libre comercio.

– ¿Ese marcado carácter industrial de Gipuzkoa puede suponer un hándicap o una ventaja para combatir el actual vuelvo del comercio internacional?

– Claramente lo veo como una gran fortaleza. No tengo ninguna duda. Tener esta balanza exportadora requiere de un conocimiento técnico acumulado durante años, y una de las consecuencias es tener una gran capacidad de innovación, ya que los productos industriales evolucionan a más. Si no adoptamos las tecnologías más disruptivas y avanzadas, dejaremos de ser competitivos. Tenemos que ser conscientes de que el mercado cada vez es más exigente, y Gipuzkoa ha conseguido seguir ganando posiciones en el ránking exportador gracias al conocimiento técnico acumulado y a la capacidad de innovación, que son unas barreras de entrada muy altas y no cualquiera puede competir sin estas dos señas de identidad.

– ¿Considera que existe algún producto o sector nuevo en el que Gipuzkoa deba especializarse?

– Uno de los desafíos más relevantes que tiene ahora mismo la sociedad en general, y la industria en particular, es la incorporación de las llamadas 'deep tech', aquellas 'startups' que se basan en descubrimientos científicos o innovaciones tecnológicas. ¿Qué impacto puede tener la inteligencia artificial generativa en la economía del conocimiento? Gipuzkoa tiene todos los ratios relacionados con la economía del conocimiento, son parte de su éxito. Esto es un punto a favor, pero ahora mismo es tan transformador lo que está pasando que hay que analizar rápidamente el impacto y ver cómo se incorpora para seguir siendo líderes y competitivos.

– La investigación y el desarrollo es una de las claves para que un territorio sea más competitivo, y Gipuzkoa también está muy bien posicionada en ese ámbito.

– Así es. Gipuzkoa lidera el ránking regional en afiliados tecnológicos (de todo tipo, no solo en I+D) sobre el conjunto de ocupados, porcentaje que se sitúa en el 11,5%, por delante de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Donostia, por su parte, se mantiene como la primera ciudad en empleo de I+D en España con casi 3.000 trabajadores.

Diversificación exportadora «Si hemos aumentado nuestras ventas a EE UU un 75%, ¿por qué no vamos a hacerlo con otros países?

– En las últimas semanas diferentes instituciones como la Cámara de Comercio de Gipuzkoa o Elkargi han defendido la diversificación internacional hacia países comoEmiratos Árabes Unidos, India o Marruecos para dar respuesta a los aranceles de Trump. ¿Comparte esta postura?

– Gipuzkoa lleva años abriendo su balanza exportadora. En el último lustro, el crecimiento en ventas a Estados Unidos ha crecido más de un 75%, por lo que se confirma que nuestro territorio ha sido capaz de abrirse a nuevos mercados y penetrar rápidamente en ellos. Si se ha hecho con EE UU, ¿por qué no se va a hacer con otros países? Tenemos que seguir siendo competitivos y eso solamente te lo da el tener siempre los mejores productos con el mejor valor añadido. Y para eso el esfuerzo en I+D jamás debe cesar.

– ¿Estos buenos resultados que presenta Gipuzkoa en el Mapa de Complejidad Económica de la Fundación Cotec atienden también a los proyectos de alto valor añadido como la cuántica o el sector biotecnológico que tiene en marcha el territorio?

– La computación cuántica, las terapias avanzadas... Como sus propios nombres indican son tecnologías muy profundas y de gran calado. Si ahora la reflexión europea es que necesitamos trabajar en la soberanía tecnológica, creo que identificar esas tecnologías donde el territorio ha hecho una apuesta y tiene una especialización, se debe a que ha tenido una gran visión.

Inteligencia Artificial «Hay que analizar su impacto para incorporarla a la economía del conocimiento»

– ¿Estas empresas que recalan en Gipuzkoa lo hacen simplemente porque aquí los salarios son más bajos y los costes de producción menores o porque tenemos un ecosistema avanzado para estas tecnologías?

– Te garantizo que una gran empresa que quiera desarrollarse, como lo son todas las compañías tecnológicas de rápido crecimiento, jamás se desplaza únicamente por los salarios. Los salarios competitivos no son un factor suficiente para recalar en un país. Es necesario un sistema adecuado con las infraestructuras necesarias y con unas políticas público-privadas que permitan el rápido crecimiento. Hacen falta administraciones muy ágiles, y las vascas lo son. Este es un factor que me consta que se ha tenido muy en cuenta.

– El ordenador cuántico de IBM que se va a instalar enSanSebastián va a suponer toda una revolución para estas tecnologías. ¿Qué puede contarnos de este proyecto?

– Como todas las tecnologías disruptivas, posicionarse en el inicio es valiente, aunque no siempre sale bien.No obstante, cuando una tecnología emerge, hay que adoptarla, y creo qu e la administración ha dado un paso adelante.No solamente es construir el edificio e instalar el ordenador, detrás existe un ecosistema trabajado para capacitar a las empresas y centros de investigación a que usen esa nueva tecnología. Este ecosistema incidirá en la balanza tecnológica y en la balanza de empresas que exportan capacidades a otros territorios.

– ¿La atracción y retención de talento es uno de los debes de Gipuzkoa?

– Gipuzkoa ya presenta cifras que indican que está atrayendo talento, sobre todo relacionado con la I+D. Pero, ¿este talento se asienta definitivamente en el territorio? Habrá que verlo a lo largo del tiempo. Existen muchos trabajadores de Francia e Italia que ya están asentados aquí. Además, hay una parte de talento que se está formando aquí de segundas generaciones procedentes de América Latina u otros países como Marruecos gracias al sistema educativo, al sistema formativo que tenemos. La formación profesional dual tiene un gran impacto en nuestro territorio y tenemos que ponerlo en valor.