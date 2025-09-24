El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián

El Grupo Hotusa, al que pertenece la cadena hotelera Eurostars, ha adquirido el hotel Amara Plaza de San Sebastián dentro de una operación de compra ... de nueve establecimientos en toda España pertenecientes a la cadena Silken. Una operación valorada en 250 millones de euros, según ha podido saber este periódico.

Los nueve hoteles eran propiedad de los fondos Pygmalion y CBRE Investment Management, operados por la cadena vasca Silken. La operación incluye activos en ciudades como Bilbao, donde aquiere el hotel Indautxu, así como en Sevilla, Madrid, Santander, Valladolid, Ciudad Real y Tenerife. En concreto, se trata de los hoteles Coliseum y Río de la capital cántabra; Atlántida en Tenerife, Juan de Austria en Valladolid, y Alfonso X en Ciudad Real. En total suman en torno a 1.650 habitaciones.

El interés que despertaban estos activos era evidente. De hecho, en verano trascendió que el fondo estadounidense LCN Capital Partners había acordado su compra, aunque finalmente no se hizo efectiva.

Esta consolidación del grupo Hotusa en el estado viene acompañada por l éxito de la expansión en los Estados Unidos, donde han abierto tres nuevos establecimientos en menos de un año.

En la última apertura, Eurostars adquirió un nuevo hotel ubicado en Washington DC. Durante este año el grupo ha visto nuevas incorporaciones en otras ciudades estadounidenses como Boston y Miami. Desde la dirección del grupo, López asegura que los Estados Unidos es «uno de los mercados más estratégicos para expandir nuestra actividad», añadiendo que la adquisición de un hotel en la capital norteamericana es un momento clave en su plan de expansión.