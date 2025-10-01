Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, este miércoles en la presentación del Plan de Inversiones. Luis Ángel Gómez

El Gobierno Vasco lanza la inversión de 1.000 millones para promover el arraigo de empresas y atraer capital extranjero

Crea el fondo Indartuz de 400 millones junto a otros instrumentos financieros contemplados en la Alianza Financiera que busca movilizar otros 3.000 millones de capital y ahorro privado

Pilar Aranguren

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:02

El Gobierno Vasco ha lanzado la inversión de 1.000 millones contemplada en la Alianza Financiera con el objetivo de acompañar operaciones de arraigo empresarial ... en Euskadi, aprovechar oportunidades de crecimiento empresarial, a través de operaciones de inversión, ampliación o adquisición, y crear instrumentos y vehículos mixtos para la atracción de capital exterior extranjero e impulso de proyectos estratégicos emergentes. Se prevé que la mayoría de los instrumentos estén operativos a lo largo de 2026.

