El Gobierno Vasco lanza la inversión de 1.000 millones para promover el arraigo de empresas y atraer capital extranjero

El Gobierno Vasco ha lanzado la inversión de 1.000 millones contemplada en la Alianza Financiera con el objetivo de acompañar operaciones de arraigo empresarial ... en Euskadi, aprovechar oportunidades de crecimiento empresarial, a través de operaciones de inversión, ampliación o adquisición, y crear instrumentos y vehículos mixtos para la atracción de capital exterior extranjero e impulso de proyectos estratégicos emergentes. Se prevé que la mayoría de los instrumentos estén operativos a lo largo de 2026.

Una iniciativa que se engloba en el proyecto 'Euskadi Eraldatuz 2030' que busca soluciones para la industria vasca en plena incertidumbre global. Los pormenores de la nueva hoja de ruta del Gobierno Vasco en materia de inversiones se han dado a conocer esta mañana en un acto que ha contado, además del lehendakari, Imanol Pradales, también con la participación de los consejeros de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou; e Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi.

Además, un centenar de representantes del ecosistema financiero e inversor vasco ha asistido al evento, con especial mención a las nueve entidades que apoyaron el compromiso fundacional de la Alianza Financiera Vasca en marzo. Se trata de la Federación de EPSV de Euskadi, BBVA, Laboral Kutxa, Kutxa Fundazioa, Fundación BBK, Vital, BasqueFit y Elkargi.

Durante la presentación, el lehendakari ha explicado que la nueva iniciativa para el impulso a través de instrumentos financieros de la transición y transformación del tejido empresarial e industrial vasco llega en un contexto de incertidumbre que exige «asumir responsabilidades, aunar fuerzas, anticiparse y arriesgar».

«Hay diagnóstico, hay receta. Pero hay que ir a la farmacia a comprarla y tomar la medicación. Debemos transitar este camino como Pueblo, conjugando responsabilidad individual y colectiva. Pública y privada, como siempre hemos hecho. Nos estamos jugando el futuro de este País y de qué van a comer nuestras hijas e hijos», ha subrayado el lehendakari.

De esta forma, y dando respuesta al compromiso adquirido con la creación de la Alianza Financiera Vasca, Pradales ha asegurado que «respondemos a la incertidumbre con la acción. Hoy activamos 1.000 millones de euros para transformar nuestra economía y nuestra industria con nuevos instrumentos financieros».

Uno de estos instrumentos contempla la inversión de 400 millones por parte del Gobierno Vasco de forma directa e indirecta en proyectos transformadores de Euskadi a través del fondo Indartuz de nueva creación con el que pretende impulsar el crecimiento y el arraigo del tejido industrial vasco.

Asimismo, se dotará a Finkatuz con 350 millones, un vehículo inversor del Gobierno Vasco para anclar las empresas vascas y evitar futuras deslocalizaciones. Además, el Instituto Vasco de Finanzas contará con una dotación de 150 millones para apoyar estos proyectos y los fondos de capital riesgo, con 100 millones.

Todo ello con el objetivo de que las empresas, independientemente del tamaño, dispongan de instrumentos para la transformación, accedan a financiación y obtengan apoyo en cada caso. El planteamiento es que la tracción de inversión privada y la colaboración con otros socios e instituciones permitirán un apalancamiento de más de 3.000 millones adicionales, multiplicando el efecto transformador.

'Euskadi Eraldatuz 2030' está alineado con el nuevo Plan Industrial de Euskadi, que movilizará 15.900 millones combinando la inversión pública de 3.900 millones prevista en esta legislatura con 12.000 millones de inversión privada. También con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y con la estrategia Euskadi Global

Construir alianzas

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha destacado que 'Euskadi Eraldatuz 2030 busca «construir confianza, alianzas y una visión compartida del futuro, haciendo converger intereses públicos y privados para transformar Euskadi».

Por su parte, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha vinculado «Euskadi Eraldatuz 2030» al Plan de Industria, aprobado este martes en Consejo de Gobierno y del que Jauregi destaca que entre las 15 prioridades estratégicas que abarca el Plan de Industria Euskadi 2030, «se hace especial fuerza en el arraigo empresarial, la atracción de inversión extranjera, el desarrollo de nuevo talento, atraer a las mujeres a la industria, la descarbonización, incrementar el tamaño de las PYMES e impulsar la adopción de la Inteligencia Artificial en nuestra industria».

La directora general del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), Amaia del Villar, ha sido la encargada de detallar este Plan de Inversiones.