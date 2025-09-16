La feria de Hannover de máquina herramienta contará con veinte empresas del territorio

La EMO de Hannover 2025, la principal feria mundial dedicada a las tecnologías de fabricación avanzada, contará con 44 empresas españolas, y casi la mitad ... de ellas (20) son guipuzcoanas, siendo el territorio de Euskadi con mayor representación.

En total las firmas del territorio dedicadas a la máquina-herramienta ocuparán una superficie equivalente a 2.730 metros cuadrados, más de la mitad del espacio dejado para el conjunto de negocios estatales.

Entre las principales empresas que asistirán a la cita mundial están el clúster sectorial AFM, Fagor Automation (Arrasate), Korta (Zumaia), Soraluce (Bergara) y Danobat (Elgoibar). Cierran la lista de compañías guipuzcoanas Alteyco, Arralbe, Bost, Etxetar, Geminis Lathes, Ger Máquinas Herramientas, Gurutzpe, Hepyc, Ibarmia, Lagun Machine Tools, Mosnik, Mrodin, MTE, Tecnifuelle y Doimak.

La feria, que se prolongará cuatro días y que comienza el próximo lunes 22, acogerá a más de 1.500 empresas del ámbito de la fabricación de todo el mundo. Entre los eventos más importantes, destacaba ayer AFM, están la entrega de los premios Machine Tools Innovation y ponencias sobre las últimas novedades en fabricación aditiva.

32 empresas vascas

Gipuzkoa, con 20 representantes, forma la mayoría del conglomerado vasco, que asciende a 32 compañías de máquina herramienjta que gozarán de una superficie de 3.466 metros cuadrados en total. Bizkaia, con 7 empresas, es el segundo territorio y, en último lugar está Álava, con 5.

Por otro lado, junto a la comitiva empresarial también asistirán miembros institucionales del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Ejecutivo central. Entre ellos están Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco; Eider Mendoza, Diputada General de la Diputación de Gipuzkoa; Unai Andueza, diputado foral de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, y María Jesus García, subdirectora general de Autonomía Estratégica Industrial del Gobierno de España, entre otros.