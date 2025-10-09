Eider Mendoza: «Existen dos tipos de empresas: las que han sido ciberatacadas y las que van a serlo pronto»

Durante el mes de agosto España recibió una media de 2.024 ciberataques semanales, con un aumento interanual del 16% respecto al año pasado, segun ... datos del ultimo informe 'Check Point Research'. Con el objetivo de concienciar a las empresas sobre este fenómeno, este jueves por la mañana se ha celebrado en Ficoba (Irun) la edición anual del congreso 'Industrysec', organizado por Ziur y la Diputacion de Gipuzkoa, que ha transcurrido bajo el lema 'La fuerza de la unidad: la colaboración como motor del ecosistema'. «En la actualidad existen dos tipos de empresas: las que ya han sido ciberatacadas y las que van a serlo, no hay otra», ha afirmado la diputada general Eider Mendoza durante el discurso de apertura.

El auditorio contaba con unas 60 personas. «Es un orgullo poder ver tantos jóvenes, pero también ver a representantes de nuestro tejido empresarial», ha subrayado Mendoza, dirigiéndose a los asistentes. Y es que, lejos de parecer un hecho distante, la ciberdelincuencia ha llegado para quedarse. «Este es un reto de futuro cada vez mas presente. En primavera todas las instituciones, incluidas la Diputación, fueron ciberatacadas, y eso que adjudicamos una gran cantidad de recursos», ha apuntillado la representante foral, que ha querido enfatizar en la necesidad de «dar nuevos pasos para proteger la competitividad» de las compañías del territorio.

Por eso, ante este momento de incertidumbre, Mendoza ha enfatizado en la necesaria colaboración público-privada. «Tenemos muy claro que desde las Administraciones del territorio estamos para apoyar a nuestras empresas, y es esencial enfocar esos esfuerzos en materias de ciberseguridad». Esa complejidad también la ha compartido Maria Penilla, directora general de Ziur. «Vivimos una realidad cada vez más compleja. Por esa la colaboracion es clave, y desde el centro de ciberseguridad queremos ser la pieza que conecte a los diferentes agentes», ha señalado durante su intervención.

Ponencias

Marc Rivero López, reconocido especialista en ciberinteligencia, geopolítica y análisis de amenazas avanzadas, ha impartido la conferencia principal titulada 'Inteligencia de amenazas en el sector industrial: la importancia de conocer a tu enemigo'. Rivero ha aportado una visión estratégica sobre los riesgos emergentes y la necesidad de anticiparse a los ataques que amenazan la continuidad y la resiliencia de las empresas industriales, haciendo especial hincapié en la necesidad de apostar por la inteligencia estratégica. «Hoy en día las credenciales importan poco. Si no estás consumiendo e invirtiendo en inteligencia, estás muerto. No tener un buen antivirus es lo mismo que ir por la autopista a 180 kilómetros y sin airbag», ha ejemplificado.

El programa ha incluído, además, dos mesas redondas con la participación de empresas y responsables de ciberseguridad que han compartido experiencias prácticas. En concreto, en la primera, titulada 'Evaluación de ciberseguridad de producto industrial', han participado las organizaciones Masermic, Bexen Cardio y Connect Group y estará moderada por Guillermo Unamuno del Grupo Spri. Más tarde se ha celebrado la mesa redonda 'Gestión del Ciso en la industria', que ha estado conformada por representantes de Betapack, Venanpri Group (Bellota Herramientas) y Grupo Gourmet Okin y moderada por la directora general de Ziur, María Penilla.

Las claves de la ciberseguridad

María Penilla ha continuado su saludo de bienvenida enumerando las razones y tendencias de la ciberseguridad en estos momentos. Según ha confirmado, la modalidad criminal cibernética es un concepto que se encuentra «subiendo». «El ransomware (tipo de software malicioso que cifra tus archivos y datos personales e impide que puedas acceder a ellos hasta que pagas un rescate) es un tipo cada vez más común porque es efectivo, rápido y fácil, y el sector industrial es y ha sido uno de los principales focos de ataque de los últimos años, y hay que tener en cuenta que va a seguir siéndolo», ha especificado.

Una declaración que queda sustentada por datos: según el último Eset Threat Report, los ramsonware han aumentado un 15% durante el primer semestre del año, y ha tenido una especial predisposición hacia las pequeñas y medianas empresas. «Desde hace una década el coste de los ataques industriales ha aumentado un 125%. Sin embargo, vemos que la red de madurez de ciberseguridad industrial son de un nivel medio-bajo», ha continuado la experta.

Y es que, además de estos datos, la directora del centro de ciberseguridad guipuzcoano ha añadido las principales tendencias y desafíos del momento. Las más importantes, ha explicado, son el escenario geopolítico, la digitalización del tejido económico y la Inteligencia Artificial. «La colaboración es clave. Por eso Ziur pretende ser una herramienta más de acompañamiento para mejorar cada día», ha concluido.