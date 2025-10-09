Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del acto durante la intervención de Marc Rivero. F. De La Hera
Congreso en Ficoba

Eider Mendoza: «Existen dos tipos de empresas: las que han sido ciberatacadas y las que van a serlo pronto»

Este jueves se ha celebrado la edición anual de Industrysec en Ficoba, uno de los congresos más importantes del sector organizado por la fundación guipuzcoana Ziur y la Diputación Foral

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

Irun

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:52

Durante el mes de agosto España recibió una media de 2.024 ciberataques semanales, con un aumento interanual del 16% respecto al año pasado, segun ... datos del ultimo informe 'Check Point Research'. Con el objetivo de concienciar a las empresas sobre este fenómeno, este jueves por la mañana se ha celebrado en Ficoba (Irun) la edición anual del congreso 'Industrysec', organizado por Ziur y la Diputacion de Gipuzkoa, que ha transcurrido bajo el lema 'La fuerza de la unidad: la colaboración como motor del ecosistema'. «En la actualidad existen dos tipos de empresas: las que ya han sido ciberatacadas y las que van a serlo, no hay otra», ha afirmado la diputada general Eider Mendoza durante el discurso de apertura.

