Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Euskadi ha perdido 114 empresas industriales en el último año

En ese periodo, el sector primario ha visto desaparecer 46 explotaciones, mientras crecen la construcción y los servicios

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Suma y sigue en el achicamiento del corpus industrial vasco. Una tónica ya conocida y que los últimos datos ofrecidos hoy por la patronal Confebask ... no dejan lugar a la duda. En el periodo que va de octubre de 2024 al mismo mes del presente año, Euskadi ha perdido 114 empresas industriales. La incertidumbre internacional, los aranceles, la debilidad de los grandes clientes europeos, la competencia feroz de países como China y un sinfín de contratiempos, algunos de tinte europeo como el exceso de regulación, pesan lo suyo en el sector que tradicionalmente ha dado lustre, y aún sigue haciéndolo, a nuestra economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  7. 7

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  8. 8

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  9. 9

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi ha perdido 114 empresas industriales en el último año

Euskadi ha perdido 114 empresas industriales en el último año