Euskadi ha perdido 114 empresas industriales en el último año

Suma y sigue en el achicamiento del corpus industrial vasco. Una tónica ya conocida y que los últimos datos ofrecidos hoy por la patronal Confebask ... no dejan lugar a la duda. En el periodo que va de octubre de 2024 al mismo mes del presente año, Euskadi ha perdido 114 empresas industriales. La incertidumbre internacional, los aranceles, la debilidad de los grandes clientes europeos, la competencia feroz de países como China y un sinfín de contratiempos, algunos de tinte europeo como el exceso de regulación, pesan lo suyo en el sector que tradicionalmente ha dado lustre, y aún sigue haciéndolo, a nuestra economía.

El último informe de Confebask revela también que el sector primario, tradicionalmente muy considerado en Gipuzkoa, también está sufriendo lo suyo. No en vano, en ese mismo periodo de tiempo de doce meses han desaparecido en todo Euskadi 46 explotaciones agroganaderas.

El ladrillo sigue fuerte

Por el contrario, el segmento de la construcción sigue demostrando un vigor notable, y en los doce meses analizados ha crecido en 14 empresas. El avance de este sector llama poderosamente la atención.

Sirva un solo dato para apuntalar la idea: en los diez primeros meses de este 2025 la construcción ha ganado 82 empresas, casi la misma cifra en la que ha caído la industria, que ha visto desaparecer 87 compañías, por las 117 que han muerto en servicios y las 30 explotaciones agrarias que han cerrado sus puertas.

De igual forma, añade el documento de Confebask, los servicios (tomados en términos generales, incluidas las iniciativas ligadas a la más pura industria) han ganado 14 nuevas empresas desde octubre de 2024. El documento no ofrece datos por territorios de esos últimos doce meses.

Un año

Al analizar sólo octubre se aprecia que la Seguridad Social tenía inscritas a finales de mes a 57.433 empresas en Euskadi, que son 208 más que en septiembre pero 151 menos que un año antes. Por sectores, en octubre creció el número de empresas en todos ellos.

Gipuzkoa, con 20.284 firmas ha ganado 103 empresas en octubre pero ha perdido 35 en los últimos doce meses.

Respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), se registran en Euskadi 1.460 empresas menos, lo que supone una caída porcentual del 2,5%. En ese periodo, las caídas más intensas tienen lugar en industria (7,6% de descenso y 503 empresas menos, seguida de servicios (2% y 913 empresas menos), mientras que en construcción se registran 106 empresas más que en febrero de 2020, un 2,1% más.

Comparando octubre de 2025 con febrero de 2020 (situación pre-pandemia), la mayor caída se da en Araba (un 3,8% y 367 empresas menos), seguida de Bizkaia (1,9%, y 581 empresas menos), y Gipuzkoa (1,4%, y 285 empresas menos).

El número de autónomos se incrementó en octubre en Euskadi en 861 personas, el mejor dato para un décimo mes del año desde el ejercicio 2018, sumando un total de 166.152 trabajadores por cuenta propia, con un descenso interanual del 0,3%, y 570 autónomos menos que en octubre de 2024.

Respecto a antes del Covid, el descenso es enorme: 4.093 autónomos menos, con una caída porcentual del 2,4%.

Concursos de acreedores

Confebask también ofrece datos del número de empresas vascas concursadas, que en el periodo enero-septiembre de este año ha ascendido a 210, once menos que en los nueve primeros meses de 2024, tras bajar en el tercer trimestre un 17,7%, con 51 empresas concursadas, frente a las 62 del tercer trimestre de 2024.

El comportamiento fue mejor que en el Estado, donde el número de empresas concursadas subió un 1,6% hasta septiembre. Por sectores, hasta septiembre de 2025 el número de empresas vascas concursadas creció en industria (18,2% y 52 empresas quebradas), y se redujo en servicios (4,4% menos y 129 empresas concursadas), y sobre todo en Construcción (un 35% menos y 26 empresas insolventes).