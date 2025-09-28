Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Es una realidad incontestable: cada vez son más las empresas vascas que, ante la acuciante necesidad de paliar el déficit de profesionales en determinados sectores ... productivos, recurren a la mano de obra extranjera para poder cubrir la falta de trabajadores locales. Por eso, un número creciente de compañías en Euskadi optan ya por la contratación en origen de inmigrantes cualificados, principalmente, en países de Latinoamérica.

Se trata de una práctica bastante incipiente que, según diversas fuentes consultadas, irá creciendo. Más aún, desde que el Gobierno Vasco asumiese en julio la competencia de los permisos de trabajo a extranjeros, y luego este mes el lehendakari mostrase interés en el modelo canario de formación «en origen» en países africanos. Pero, ¿en qué consiste este método de 'captación' laboral cada vez más recurrente? ¿Cómo y dónde se desarrolla? ¿Y qué ventajas e inconvenientes tiene?

Adegi y la Cámara de Comercio Las experiencias piloto en Perú, Chile y Colombia

Adegi y la Cámara de Comercio de Gipuzkoa son dos de las entidades económicas del territorio que se han lanzado ya a la puesta en marcha de diferentes iniciativas para favorecer la contratación en origen de personas extranjeras ante la constatación de que existe una falta de personal con perfiles laborales concretos.

De ahí partió la idea para que la Asociación de Empresas de Gipuzkoa explorase otros proyectos «para atraer personas» a las compañías guipuzcoanas, explica Mikel Sarriegi, director de Formación y Talento de Adegi. Y son dos las experiencias que han desarrollado desde el año pasado.

Se ha puesto el foco en sectores más de oficio como la construcción, pero también en perfiles de «alta cualificación»

La primera, para tratar de atraer a personas desde Chile y Perú. En colaboración con el centro de FP de Usurbil y la Diputación Foral de Gipuzkoa, esta iniciativa está dirigida, sobre todo, a sectores más vinculados a oficios, como construcción, electricidad, hostelería o energía. «Lo primero que hicimos fue detectar qué necesidades tenían las empresas de aquí y, después, a través de un contacto que es de Chile, hicimos una difusión allí y contactamos con personas que pudieran estar interesadas en venir aquí a trabajar», relata Sarriegi. En resumen: se hizo un 'match' entre las empresas de aquí y los perfiles que encontraron allí tras un proceso de selección virtual. Después, vino toda la tramitación. Y aunque han traído a algunas personas que ya trabajan en Gipuzkoa –otros todavía siguen en trámites–, desde Adegi inciden en que este proyecto experimental tenía como objetivo iniciar un camino para procedimentar qué se podían encontrar durante el proceso.

«En este programa planteamos que, una vez que las personas vinieran aquí, tuvieran una formación un poco dual, mínimo dos meses, donde las empresas además se hacían cargo del alquiler de la vivienda o habitación durante ese periodo», cuenta.

Uno de los inconvenientes que encuentran durante el proceso es la «lenta» tramitación, que suele alargarse mínimo 6 meses

El segundo proyecto puesto en marcha desde Adegi ha estado centrado fundamentalmente en Colombia. Y aunque el procedimiento ha sido similar –la captación en origen a través de una consultora de aquí–, en esta ocasión el programa se ha impulsado en colaboración con el Gobierno Vasco, donde han participado también Cebek en Bizkaia, SEA en Álava y Confebask. Además, esta vez el foco lo pusieron en titulados universitarios y de grado superior en FP, con perfiles de «alta cualificación» y centrados, sobre todo, en el ámbito industrial.

Sarriegi sostiene que ambas iniciativas han puesto en evidencia que las empresas requieren de más personal. Además, opina que el camino a seguir, «sí o sí», es traer a personas extranjeras, además de facilitar el arraigo por formación. «Vamos a tener que recurrir a la contratación en origen», vuelve a señalar Sarriegi, que asegura que tras hacer un análisis en Gipuzkoa detectaron algunos casos de empresas del territorio que, de manera individual, habían ido a otros países para contratar personal.

Permisos de trabajo La autorización de trabajo siempre va de la mano del permiso de residencia, que sigue en manos del Estado

También reconoce que la experiencia ha servido para detectar los problemas que acarrea este tipo de dinámicas. La primera, apunta, las «barreras y retrasos» en los trámites. «Existe el interés, personas y empresas dispuestas, pero la tramitación va muy lenta y aquí juega mucho la inmediatez», explica Sarriegi, que apunta que en el mejor de los casos el proceso se alarga mínimo seis meses. El otro gran inconveniente, según señala, es la vivienda y su carestía en Gipuzkoa.

Situación que se «intensifica»

La Cámara de Comercio de Gipuzkoa también se ha lanzado a promulgar la contratación en origen. Así lo explica la directora de Gestión de Conocimiento, Ana Ugalde: «Uno de los aspectos que trabajamos es ayudar a las empresas de Gipuzkoa a la incorporación de los perfiles que se adecúen a las necesidades que tienen de personal. Y viendo la situación que determinadas empresas nos trasladaban, que necesitaban incorporar determinados perfiles y que aquí, a través de distintas iniciativas que se ponen en marcha, no lo conseguían, lo que decidimos es impulsar un proyecto piloto para la captación de personas de perfiles de alta cualificación en Colombia». Es decir, orientado sobre todo a perfiles de ingenieros o informáticos, detalla.

El proyecto, que se ha puesto en marcha este mismo año, se ha hecho a través de la Cámara española en Colombia y también en colaboración con la consultora ieTeam. Ugalde reconoce que este tipo de iniciativas «se están intensificando por la situación del propio mercado laboral». El motivo, de nuevo, por la «falta de determinados perfiles que necesitan las empresas de aquí».

Esta iniciativa es tan incipiente que, de momento, desde la Cámara guipuzcoana solo han trabajado en identificar empresas que están interesadas en participar y que ya han trasladado qué perfil de trabajadores requieren. «Ahora nos toca la fase de captar en origen a personas interesadas, por eso no se puede hablar aún de resultados», señala Ugalde, que insiste en que «desde las empresas nos trasladan que hay un problema de relevo generacional en determinados sectores y que necesitan incorporar personal». De ahí esta experiencia piloto, que combinan con otras iniciativas enfocadas en el arraigo por formación.

Países de origen La mayoría se centra en Perú y Chile porque hay un tratado especial con España que facilita la tramitación

Pero, ¿por qué Colombia? «Hemos empezado por un país donde ya había una relación; y donde veíamos que el proyecto, con un colectivo limitado de empresas como piloto, podría llevarse a cabo», cuenta Ugalde, que adelanta que «a medida que siga haciendo falta perfiles cualificados en las empresas guipuzcoanas, nuestra apuesta sería extenderlo a otros países».

Y Chile y Perú, en el caso de Adegi, porque estos países tienen un tratado especial con España y hace que «la tramitación de la documentación sea más sencilla», subraya Sarriegi. Además, ambos coinciden en que el idioma también facilita mucho la integración de estas personas.

Gobierno Vasco El traspaso de los permisos de trabajo a extranjeros, clave

En el transcurso de las negociaciones para completar el Estatuto de Gernika, desde el 1 de julio el Gobierno Vasco gestiona los permisos de trabajo para extranjeros. Una materia que también deja en manos del Ejecutivo autonómico la potestad para tramitar los contratos en origen «para que vengan personas a trabajar a una empresa de aquí», señalan fuentes del Departamento de Trabajo y Seguridad Social. Apuntan, en todo caso, que esas profesiones para las cuales está permitida la autorización inicial de trabajo en origen tienen que estar obligatoriamente dentro del catálogo de profesiones de difícil cobertura. O, al menos, que la empresa de turno haya intentado cubrir el puesto y no lo haya conseguido. De ahí el requisito de presentar, entre otros tantos documentos, un certificado de Lanbide para que las delegaciones de Trabajo de la viceconsejería tramiten y den el 'ok' a la autorización de trabajo.

Eso sí, la asunción de esta competencia estatutaria solo permite a Euskadi la autorización de trabajo; por lo tanto, siempre tendrá que ir de la mano del permiso de residencia, que continúa gestionado por la Administración General del Estado. «La verdad es que estamos trabajando estupendamente con las oficinas de Extranjería, con una colaboración súper estrecha porque la cosa no es fácil», apuntan las mismas fuentes.

Desde el Departamento de Trabajo reconocen que aún están en una fase muy inicial –desde que se asumió el traspaso tienen tres meses para preparar al completo esta nueva transferencia–; por ello, señalan que será a partir de este próximo mes de octubre cuando comiencen con las autorizaciones. No obstante, en este intervalo de tiempo ha habido ya un expediente firmado por ambas administraciones (permiso de trabajo y residencia): la de un deportista brasileño que vino a Vitoria en verano. Aunque, en realidad, los deportistas van por una vía legal distinta. «Los demás –señalan– tendrán que ir cada uno a su debido tiempo».

El proceso siempre se inicia por parte de la empresa interesada: «Vienen con una solicitud concreta, para un puesto concreto y con una documentación dirigida a una persona». En este momento, el Gobierno Vasco está recibiendo todo tipo de solicitudes para obtener el permiso de trabajo, «desde profesionales del deporte hasta empleadas de hogar, pasando por todo tipo de industrias mecanizadas». Muchos de Perú y Chile. «Esas empresas –explican desde Trabajo–, bien por sí mismas, a través de una gestoría o de un abogado, inician los trámites para que esa persona pueda venir aquí con la garantías y legalidad suficientes».

Desde el Ejecutivo autonómico confían en que, con el tiempo y una vez asentada la transferencia, «seamos capaces de casar la oferta y la demanda por otras vías» y también «mejorar esos flujos migratorios». Eso sí, las mismas fuentes consultadas recalcan que en Euskadi «hay mucha gente que puede y quiere trabajar aquí y tiene serias dificultades para conseguir los papeles y poder trabajar». Por eso, señalan, «tenemos que darles una salida».

Talento Grupo Internacional Casi un centenar de casos en Euskadi el último año y medio

Talento Grupo Internacional es una consultora que, básicamente, conecta las vacantes y necesidades que tienen las empresas españolas en diferentes sectores con profesionales de terceros países que quieren trabajar en Europa.

En cifras, solo a través de Talento el País Vasco ha recibido en el último año y medio casi un centenar de personas extranjeras con un contrato laboral ya 'amarrado' desde sus países de origen. «Cada vez nos llaman más empresas vascas para contratar en origen y se están normalizando más los procesos laborales de migración», apunta Diego Carbajosa, fundador y CEO de Talento.

Sus datos son los siguientes: desde 2024, Euskadi ha contratado en origen a 88 personas, de los cuales 59 han recalado en Bizkaia, 15 en Álava y 14 en Gipuzkoa. Hay conductores, mecánicos, soldadores, andamieros, electricistas, pintores.... Todos ellos, por supuesto, con la autorización de las oficinas de extranjería de España. Desde que la consultora de Carbajosa se puso en marcha hace ya cuatro años, «más de 2.200 inmigrantes» se han incorporado a través de este proyecto en 34 provincias españolas distintas.

Los sectores que más demandan este servicio son, por orden, logística y transporte, metal, construcción, talleres de reparación y salud. Y el perfil, según apunta Carbajosa, son personas que cuentan al menos con 5 o 10 años de experiencia en el puesto de trabajo a cubrir. «Nosotros incorporamos profesionales que ya están formados, son personas de oficio y vocación, en torno a los 40 años y en una situación familiar estable que buscan desarrollarse y seguir creciendo aquí», explica. Y los principales países con los que más trabajan son Perú –tienen oficinas propias en Lima–, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina y Marruecos. «Principalmente es Sudamérica porque nos da una ventaja enorme hablar la misma lengua», relata Carbajosa.

En Gipuzkoa, por ejemplo, tienen un importante acuerdo con Guitrans, la asociación de Transportistas del territorio. Además, también tienen acuerdos de colaboración con la Asociación de Empresas del Andamio de Euskadi (Asoane) o con la asociación de Talleres, entre otros. En el territorio, de hecho, han colaborado en el caso de un médico, el único en Euskadi del sector sanitario.

Así es el proceso, siempre desde el lugar de origen y en persona: «Si una empresa nos solicita soldadores nosotros publicamos la oferta en nuestras fuentes de captación en Sudamérica, principalmente en Perú, y se inscriben las personas». A partir de ahí, se les cita en las oficinas de Lima y hacen la preselección en base a lo que solicitan sus clientes. Y les hacen una entrevista. Si la pasan, se les cita a una prueba técnica. «Si es encofrador, a prueba de encofrado; si es electricista, a electricidad», ejemplifica Carbajosa. En lo que vamos de 2025, ya han recibido «al menos» cuatro empresas vascas para conocer a los candidatos en prueba técnica.

Desde Talento, además, dan formación a estas personas en, por ejemplo, diferencias culturales, gestión del cambio, aspecto psicosocial, sistema del Gobierno español, explicación de nóminas... Todo, con el objetivo de lograr su integración total en nuestra sociedad. Y hasta realizan un año de seguimiento y acompañamiento una vez que llegan a destino.

Carbajosa lo tiene claro: esta metodología «funciona» e incluso puede ser «una ventaja competitiva» en el mercado laboral. «Estoy convencido de que ese es el recorrido, porque cada vez vamos a tener que llamar más a los extranjeros y esta es una manera de asegurar el proceso y de tener una migración ordenada, legal, regulada y segura», dice.

Universidad de Mondragon Formación académica en países de origen

Además de las empresas, algunas universidades vascas también se han lanzado a la formación de personas extranjeras en origen. El caso más destacado es el de la Universidad de Mondragon, que desde 2010 lleva impulsando proyectos de educación internacional en países de América Latina a través del programa Mondragon Universidad Internacional.

Tres años más tarde se creó la Universidad Mondragon México, en la ciudad de Querétaro, que según Jon Altuna, vicerrector del centro, surgió para convertirse en «centro de atracción de talento» y «beneficiar el flujo de estudiantes latinoamericanos» al tejido industrial del Gipuzkoa, que en estos momentos tiene un problema para encontrar mano de obra.

Perfiles más buscados Los perfiles más buscados por Mondragon en México son los relacionados con el ámbito tecnológico (STEM)

La decisión de abrir una sede de la universidad guipuzcoana en México encontró en Querétaro el lugar perfecto. «Aparte de ser una de las regiones más industriales de México, es la que mayor concentración de empresas vascas tiene. Nosotros no solo queríamos que sirviera para atraer esos futuros trabajadores al territorio, sino también para que las filiales de empresas vascas ahí sintieran una conexión local».

En la actualidad, el centro universitario en el país norteaméricano tiene unos 3.000 estudiantes y casi todo el portfolio de grados disponibles en Euskadi, con el añadido de algunas carreras que no hay en Gipuzkoa –como Derecho o Psicología–, lo que permite abarcar un mayor abanico de necesidades. «El perfil más demandado es el relacionado con el ámbito tecnológico y, sobre todo, muy enfocado al ámbito de tecnologías de la información y comunicaciones. Esos son los perfiles más escasos de conseguir aquí en el País Vasco», comenta el vicerrector de la Universidad de Mondragon.

Pero, además de formar futuros trabajadores para la economía vasca, la formación en origen también permite atraer a los estudiantes a los másteres que se ofrecen en Gipuzkoa, y que hasta ahora ascienden a 540.