Trabajadores en un centro tecnológico guipuzcoano. Morquecho
El reto del talento

Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Cada vez más compañías en Euskadi buscan perfiles cualificados en otros países, y entidades como Adegi o la Cámara de Comercio han impulsado ya iniciativas con este fin

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 06:59

Es una realidad incontestable: cada vez son más las empresas vascas que, ante la acuciante necesidad de paliar el déficit de profesionales en determinados sectores ... productivos, recurren a la mano de obra extranjera para poder cubrir la falta de trabajadores locales. Por eso, un número creciente de compañías en Euskadi optan ya por la contratación en origen de inmigrantes cualificados, principalmente, en países de Latinoamérica.

