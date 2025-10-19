El mercado de la automoción europeo está viviendo momentos complicados con las noticias que llegan desde Alemania. No obstante, en Euskadi este hecho no parece ... notarse: en septiembre se matricularon 2.742 turismos, un 32% más que en el mismo mes del año pasado –crecimiento condicionado por el mercado híbrido, el más escogido por los vascos–. En esta electrificación está enfocada la marca Dacia. Por eso Laurent Sengenes, director general de la compañía en España, acudió la semana pasa a Donostia para presentar el nuevo vehículo híbrido Bigster.

– El mes pasado se matricularon 248 coches Dacia en Euskadi. ¿Cuál es el secreto del éxito?

– La marca está creciendo mucho en España y en septiembre terminamos líder en particulares, con una cuota de mercado del 9,9%. El crecimiento corresponde a las necesidades de nuestros clientes, porque proponemos la mejor calidad para los precios del mercado. Tenemos una gama que corresponde a los esenciales que buscan nuestros consumidores.

– El Dacia Sandero es el que más se vende, ¿es el precio un factor determinante?

– Creo que esta pregunta son los clientes los que tienen que responderla. Dacia quiere proponer coches asequibles y cada día más sostenibles. Y a mi parecer corresponde muy bien a la necesidad de los consumidores. Desde hace 20 años estamos trabajando en lo que llamamos 'design to cost': solamente ofrecer en los coches lo que los usuarios están dispuestos a pagar, sin funcionalidades que solo se van a usar una vez cada tres años. Queremos que los clientes pongan ese dinero en otras necesidades que tiene la familia. Eso hace que tengamos la mejor relación valor-precio en el mercado. Pero creo que también hay que hablar de la calidad de servicio que tenemos en nuestra red.

– ¿Es el Bigster un paso más hacia esa electrificación?

– Aquí hay dos partes: la electrificación y la cercanía. Ahora proponemos el Bigster, la tecnología híbrida, porque encaja muy bien en nuestros objetivos de movilidad asequible y sostenible, desde un segmento alto –A– hasta un segmento más bajo –C–. Por otro lado hemos venido a Donostia porque pretendemos acercarnos a las comunidades autónomas y hacer eventos cada día más cerca de nuestros concesionarios. Queremos que nuestros clientes particulares vean el Bigster como una oferta distinta, más asequible, pero también con los esenciales de un C-SUV, con la eficiencia mejorada. Proponemos motorizaciones 100% electrificadas, 100% etiqueta Eco ,y con un motor híbrido de 155 caballos fabricado en España.

Mercado vasco «El mercado del País Vasco es muy importante para nosotros por su dinamismo»

– ¿Cuánto importa Euskadi para la marca?

– Mucho. El País Vasco es un mercado muy dinámico. Aquí contamos con nuestro concesionario Gaursa, que lo está haciendo muy bien y que tiene, sobre todo, una calidad de servicios, de venta y de postventa excelentes. Lo más importante ahora es aprovechar al máximo nuestra gama.

– Según el barómetro UVN desde 2019 han aumentado los precios de los coches un 38%. ¿A qué se deben estos incrementos?

– Creo que es bastante complicado hacer un análisis de lo que ha pasado en los últimos siete años con la pandemia, la crisis de componentes... No obstante, vemos que en todo el mundo el coste de la vida ha aumentado, y no solamente en la compra de coches. El Bigster pretende seguir nuestra estrategia de concordancia entre calidad y precio. Si vemos el segmento CSU podemos comprobar que los precios han aumentado en más de un 30%: de 29.000 en 2018 hasta 38.000 en 2024. Nosotros llegamos con una oferta a partir de 25.000. Es decir, este modelo es una oferta al nivel promedio de hace siete años.

– ¿Cuáles son los mayores retos de Dacia?

– El reto de Dacia es seguir proponiendo una movilidad asequible y cada día más sostenible y sobre todo seguir con nuestra filosofía de siempre revisitar los esenciales para que nuestra oferta se adapte al poder adquisitivo de nuestros clientes.

– ¿Qué opina de que la fecha límite de la Comisión Europea para dejar de vender coches de combustión en Europa?

– Estamos atentos a las conclusiones de la Comisión Europea. Sabemos que hay discusiones en marcha, pero vamos a esperar a ver a lo que llegan para adaptarnos.