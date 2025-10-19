Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Laurent Sengenes frente a un modelo del híbrido Bigster. Gorka Estrada

Laurent Sengenes

Director General de Dacia España
«Dacia quiere proponer coches asequibles y cadadía más sostenibles»

Acude a Donostia para presentar el Bigster, el nuevo modelo híbrido de la marca que pretende convertirse en el rey del mercado electrificado

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:43

Comenta

El mercado de la automoción europeo está viviendo momentos complicados con las noticias que llegan desde Alemania. No obstante, en Euskadi este hecho no parece ... notarse: en septiembre se matricularon 2.742 turismos, un 32% más que en el mismo mes del año pasado –crecimiento condicionado por el mercado híbrido, el más escogido por los vascos–. En esta electrificación está enfocada la marca Dacia. Por eso Laurent Sengenes, director general de la compañía en España, acudió la semana pasa a Donostia para presentar el nuevo vehículo híbrido Bigster.

