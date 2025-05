Cuerva da marcha atrás con la reforma laboral: «Si me dieran otra oportunidad, no firmaría»

Si el tiempo retrocediera cuatro años atrás… lo más probable es que el Gobierno de coalición se topara con un 'no' de la patronal para ... llevar a cabo la reforma laboral que aprobó a finales de 2021 con su beneplácito y que ha llevado la temporalidad a mínimos históricos, aunque no en la Administración Pública. Este sentimiento que se extiende de forma mayoritaria en la CEOE de forma extraoficial después de las enmiendas que ha realizado la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha sido hoy confirmado en público por el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

«Posiblemente si me dieran otra oportunidad, no firmaría otra reforma laboral. Me alienaría con Miguel Garrido y con CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), que se abstuvieron», confesó Cuerva durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que presentó su candidatura a la presidencia de Cepyme.

El empresario granadino admitió que en aquel momento ya mostró su rechazo a esta reforma laboral y por esto le tacharon de «contrario, poco moderador, extremista»… Pero decidió firmar el acuerdo por «lealtad a sabiendas de que no era la reforma del mercado de trabajo que España necesitaba».

En esta misma línea, Cuerva también cargó contra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que este martes aprobará en segunda ronda el Consejo de Ministros por ser «lesiva para el sistema económico español y principalmente para la pequeña y mediana empresa». Es más, acusó al Gobierno de actuar por «intereses políticos, cortoplacistas y populistas».

El todavía presidente de Cepyme tampoco tuvo reparos en denunciar las «múltiples presiones» que ha recibido desde CEOE y desde el Gobierno incluso para dar marcha atrás y retirar su candidatura a la reelección, una vez que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, le haya pedido apartarse y dejar paso a su apuesta, Ángela de Miguel.

«He recibido no presiones del Gobierno, múltiples presiones. Las primeras presiones las he recibido del propio presidente de la CEOE. La CEOE me ha presionado y me sigue presionando para que no me presente a la reelección», aseguró en presencia del propio Garamendi y de su rival a las elecciones del próximo 20 de mayo.

En este sentido, remarcó que él no quiere una Cepyme presidida «por un funcionario a las órdenes del presidente de la CEOE ocho horas al día, cinco horas a la semana». «¿Alguien prefiere una Cepyme institucionalizada, al servicio y a las órdenes de CEOE con un profesional al frente, con su remuneración correspondiente? Ese no es mi modelo. Eso es una estrategia, eso es una táctica para poder ganar las elecciones. Lo mío es de principios. ¿Para qué están las organizaciones empresariales? Para defender a las pequeñas y medianas empresas», destacó. Y gran parte de su intervención la dedicó a hacer un alegato en defensa del liberalismo y la liberta de las empresas.