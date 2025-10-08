Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. Archivo

La CNMV anunciará el resultado de la opa de BBVA sobre Sabadell el 17 de octubre

El supervisor avisa que las consideraciones sobre el precio equitativo de una eventual segunda opa son «mera especulación» hasta que fije los criterios

C. P. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:03

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciará el resultado de la opa de BBVA sobre Sabadell el 17 de octubre, según ha hecho ... publico este miércoles en un comunicado a través de su página web. Además, el supervisor advierte que ue las consideraciones sobre el precio equitativo de una eventual segunda opa son «mera especulación» hasta que fije los criterios.

