Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen del modelo de autobuses que se enviarán a Suecia. CAF

CAF refuerza su posición en Escandinavia con un pedido de 180 autobuses eléctricos para Suecia

El volumen del contrato con la filial Solaris para Malmö ronda los 150 millones de euros, uno de los más importantes con esa zona

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:33

CAF ha cerrado un acuerdo, a través de su filial Solaris, para proporcionar 180 autobuses eléctricos Urbino a la ciudad sueca de Malmö, la segunda ... más grande del país. El envío está valorado en torno a los 150 millones de euros y permite reforzar la presencia de la compañía beasaindarra en los países escandinavos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  5. 5

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  6. 6

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  7. 7 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  8. 8

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  9. 9 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  10. 10 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco CAF refuerza su posición en Escandinavia con un pedido de 180 autobuses eléctricos para Suecia

CAF refuerza su posición en Escandinavia con un pedido de 180 autobuses eléctricos para Suecia