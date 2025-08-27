CAF refuerza su posición en Escandinavia con un pedido de 180 autobuses eléctricos para Suecia

CAF ha cerrado un acuerdo, a través de su filial Solaris, para proporcionar 180 autobuses eléctricos Urbino a la ciudad sueca de Malmö, la segunda ... más grande del país. El envío está valorado en torno a los 150 millones de euros y permite reforzar la presencia de la compañía beasaindarra en los países escandinavos.

Este nuevo pacto se ha cerrado entre Solaris y Nobina Sverige AB (uno de los mayores operadores de transportes públicos de Escandinavia) y se trata, según explica la firma guipuzcoana, de uno de los mayores pedidos que ha recibido la filial de autobuses en la región. La nueva flota llegará entre 2026 y 2027.

El pedido incluye vehículos de diferentes longitudes (12, 15, 18 y 24 metros). Más concretamente, según afirma CAF, el acuerdo de 180 autobuses incorpora: 78 autobuses eléctricos articulados Solaris Urbino 18 (capacidad de batería de 600 kWh); 36 autobuses eléctricos Solaris Urbino 24 (equipadas con baterías de 700 kWh); 65 autobuses eléctricos Urbino 15 LE de piso bajo (con baterías de 500 kWh), y un autobús eléctrico Solaris Urbino 12 (capacidad total de batería de 400 kWh).

Un mercado estratégico

Esta zona del norte de Europa es un mercado importante para CAF. En el caso concreto de Suecia la compañía de Beasain tiene presencia desde 2003. Desde entonces se han enviado un total de 800 autobuses, siendo el más reciente el envío de 170 vehículos eléctricos para dar servicio en Estocolmo y en la provincia de Escania.

Pero, además del sector de los autobuses, CAF también tiene presencia en Escandinavia con el suministro de vehículos ferroviarios. Entre los acuerdos más reseñables destacan el suministro de unidades para la línea de alta velocidad que une la ciudad de Oslo (Noruega) con su aeropuerto; el metro de Helsinki (Finlandia), o las flotas de tranvías para ciudades como Estocolmo u Oslo.