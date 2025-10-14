Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas multa a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar precios de reventa

La Comisión afirma que las tres empresas restringieron la capacidad de los minoristas independientes con los que trabajan para establecer sus propios precios

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 14 de octubre 2025, 11:51

Comenta

La Comisión Europea ha fijado este viernes una multa de 157 millones de euros a las marcas de moda Gucci, Chloé y Loewe por prácticas ... anticompetitivas en materia de precios. Más concretamente, la investigación de los equipos técnicos del Ejecutivo comunitario apuntan que las tres conocidas firmas restringieron la capacidad de los minoristas independientes con los que trabajaban para establecer sus propios precios minoristas, tanto online como offline, para los productos diseñados y vendidos por Gucci, Chloé y Loewe, una práctica que incrementa los precios y reducen la oferta de los consumidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  5. 5

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  6. 6 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  7. 7 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  8. 8

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  9. 9

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bruselas multa a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar precios de reventa

Bruselas multa a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar precios de reventa